Был в браке дважды и стал многодетным отцом: что известно о личной жизни мэра Харькова Терехова

Политик был женат дважды и имеет троих детей

Игорь Терехов работает мэром Харькова на протяжении 4 лет, вступив на должность после Геннадия Кернеса. Недавно стало известно, сколько зарабатывает городской голова, и эта сумма является незначительной по сравнению с указанным в декларации его денежным обеспечением. В то же время политик в последнее время не говорит о личном.

"Телеграф" расскажет, что известно о личной жизни городского головы Харькова.

Личная жизнь Игоря Терехова

Чиновник был женат на Алле Пазюк, которая родилась в 1974 году. В 1995 году у супругов родился сын Николай. В 90-х Терехов и Пазюк развелись.

В 2007-2014 годах Алла занималась бизнесом по созданию кожаных и галантерейных изделий. По поводу сына Николая, он учился в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого, а именно — в Институте подготовки кадров для органов юстиции. Парень активно занимался кикбоксингом.

Николай занимался кикбоксингом, фото thepage.ua

В течение 2 лет Николай был начальником службы Харьковского ремонтно-строительного предприятия. По последним данным, сын Терехова состоит в браке с женой Тамарой. Они воспитывают дочь Ангелину.

Второй раз Терехов женился на Елене Винник (Пиженко), которая родилась в 1966 году в Кропивницком. Она училась в местном медицинском колледже.

Елена Винник (Пиженко) – вторая жена Терехова, фото thepage.ua

Терехов и Винник состояли в браке в течение 11 лет. В 2014 году они расстались. Игорь решил поставить точку в этих отношениях. Он отмечал в суде, что его взгляды на воспитание детей и семью отличаются от тех, которые имеет жена.

На протяжении супружеской жизни у Терехова и Винника родились два сына. Матвей появился на свет в 2003 году, тогда как Андрей — в 2006. Матвей учился в государственной гимназии с усиленной военной подготовкой "Кадетский корпус".

Сын Терехова – Матвей, фото thepage.ua

Сын Терехова – Андрей, фото thepage.ua

С кем сейчас Игорь Терехов

В декабре 2021 года мэр Харькова подтвердил "Светской жизни", что находится в отношениях с Анной Кузнецовой. Политик отметил, что это длится уже много лет. Познакомилась пара, когда Кузнецова работала журналистом.

"Никто ничего не скрывал никогда. Наши отношения продолжаются много лет. Все об этом прекрасно знают и нам нечего скрывать. Я Аню знаю уже более десяти лет, сначала мы познакомились, потому что она у меня брала интервью", — рассказал чиновник.

Терехов с Кузнецовой и бизнесмен Александр Ярославский, скриншот с видео

Терехов подчеркнул, что его избранница была последней журналисткой, которая брала интервью у Януковича в Украине. Это происходило, когда он бежал из Харькова.

"Кстати, она — последний журналист в Украине, который брал интервью у Януковича, когда он убегал из Харькова", — добавил мужчина.

Кузнецова брала интервью у Януковича, скриншот с видео

В 2015 году Кузнецова стала депутатом Харьковского областного совета от партии "Возрождение". Также она была секретарем комиссии по регламенту, этике, депутатской деятельности и контролю за исполнением решений облсовета.

Кузнецова работала заместителем директора газеты "Харьковские ведомости". В 2020 году она присоединилась к партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков". В конце 2023 года чиновница уволилась из Харьковского облсовета.

Кузнецова была депутатом Харьковского облсовета, фото "Харьковские ведомости"

Учитывая последнюю декларацию Кузнецовой, она владеет тремя автомобилями: Volkswagen Touareg 2021 года выпуска, Porsche Cayman 2019-го и Volvo XC90 2018-го. Также у Анны есть две квартиры в Харькове и дом в области, а также несколько земельных участков.

В 2023 году у Анны появился дом в Испании на 137 квадратных метров. Его стоимость – 5 миллионов 872 тысячи гривен. В 2024 году Кузнецову увидели в городке Камбрилс в Испании. Курорт славится пляжами, протяженностью 10 километров на побережье Средиземного моря. Он называется Коста-Дорада, что в переводе — "золотой берег". Вероятно, избранница Терехова пока не планирует возвращаться в политику и наслаждается жизнью на курорте.

Кузнецова в 2024 году прогуливалась по испанскому побережью, фото "Антикор"

Где сейчас живут сыновья Терехова

В июне 2024 года чиновник рассказал Радио Свобода, что его 29-летний сын Николай живет в Украине, но не в Харькове. По словам мэра, он занимается волонтерством.

В то время как 21-летний сын Матвей живет за границей. Как рассказал Терехов, у него есть серьезные проблемы со зрением. Сейчас парень получает высшее образование.

А вот младший сын Терехова — Андрей — в 2023 году окончил школу и готовился поступать в вуз. В каком учреждении он учится пока неизвестно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас бывший мэр Харькова Михаил Добкин. Он сейчас не занимается политикой.