Возглавляла рейтинг богатейших жен мэров Украины: как выглядит супруга Садового и чем занимается

Пара воспитывает пятерых детей

Мэр Львова Андрей Садовой, сыновья которого учатся в Великобритании, давно состоит в браке с Екатериной Кит. Его жена не избегает публичности, а наоборот, активно участвует в общественной жизни города и часто сопровождает супруга на различные мероприятия.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена мэра Львова и что о ней известно, Мы узнали некоторые детали.

Екатерина Кит-Садовая — как выглядит жена Андрея Садового

Андрей Садовой счастлив в браке с Екатериной более 20 лет и они считаются образцовой семьей. Пара воспитывает пятерых сыновей: Ивана, Тадея, Михаила, Иосифа и Антония.

Андрей Садовой вместе с женой и детьми

В интервью Натальи Островской жена мэра Львова рассказала, что познакомилась с Андреем в 90-х годах, когда была студенткой Львовской национальной академии искусств. Знакомство произошло в ее 21-й день рождения, который совпал с Днем города Львова.

Андрей Садовой в браке с Екатериной более 20 лет

Екатерина рассказала, что в компании друзей сразу заметила Андрея, на протяжении вечера они общались и даже станцевали свой первый "медляк", а перед уходом Садовой вручил будущей жене золотой перстень с черным камнем.

"Я ответила: "Нет, спасибо, извиняюсь". А он говорит: "Да чего ты?! Ну, если не хочешь, тогда я выкину его в окно!". И он как-то так показал жестом и я представила, как этот перстень летит, падает в траву, и подумала, что добро пропадает. Но он меня в конце концов убедил, что он это искренне делал. Я приняла это кольцо", – призналась Екатерина.

Как выглядит жена Андрея Садового

Через месяц общий знакомый спросил у Екатерины, почему она не звонит Андрею, и она решила набрать его, потому что в тот момент готовила дипломную работу и искала спонсоров. К Садовому она обратилась с деловым предложением, а после пришла к нему на работу.

Екатерина Кит-Садовая зарабатывает больше мужа

Пара встречалась 6-7 лет прежде, чем вступить в официальный брак. Свадьба Андрея Садового и Екатерины состоялась в 2001 году, а в прошлом году они обновили свои брачные обеты.

Екатерина Кит-Садовая — что о ней известно

Жена мэра Львова родилась в 1974 году в Калуше (Ивано-Франковская область). Екатерина не избегает публичности, во Львове ее знают как искусствоведа, а также бизнес-вумен.

Как выглядит Екатерина Кит-Садовая

Женщина ведет свою страницу в Instagram, где за ее жизнью следят более 8 тысяч фолловеров. Екатерина освещает тему войны, поддерживает сборы на ВСУ, участвует в благотворительных инициативах и в общественной жизни Львова.

Екатерина Кит-Садовая работает искусствоведом

Согласно декларации за 2024 год, Екатерина Кит-Садовая заработала 13 миллионов гривен. Жена мэра Львова имеет акции медиахолдинга ТРК "Люкс" (17089 штук) , в состав которого входят радиостанции Радио Максимум, Radio Nostalgie, Lux FM, интернет-издание Zaxid.net, Football 24, Телеканал "24" и рекламное агентство "Люкс". Цена одной акции — 170 890 гривен.

Жена мэра Львова Екатерина

Также у Екатерины есть акции ЧАО "Радиокомпания Люкс", а именно 1750 штук, и еще женщина является конечным бенефициарным владельцем 15 компаний. Ее доходы, согласно документы, значительно превышают доходы мужа.

На счетах в банках Екатерина хранит более 5 миллионов гривен, владеет двумя автомобиля, также на нее записан жилой дом во Львове и три земельных участка.

Жена мэра Львова в 2024 году заработала 13 млн гривен

В 2023 году жену мэра Львова назвали самой богатой женщиной Западной Украины. Ее состояние оценили в 25 миллионов долларов. Также Екатерина стала самой богатой женой из числа украинских мэров, согласно данным деклараций за 2022 год.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена скандального экс-мэра Харькова Михаила Добкина. Женщина младше его на девять лет.