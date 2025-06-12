Почему Путин не отказывается от переговоров, но продолжает атаковать Украину: объяснение дипломата

Тактика кремлевского диктатора дает ему определенную выгоду

Президенту России Владимиру Путину сейчас выгодно якобы участвовать в мирных переговорах, в то же время не прекращая атак на Украину. "Переговоры" повод показать, что Киеву сейчас не нужна военная помощь.

Пользуясь моментом, глава Кремля спешит забрать как можно большую часть украинской территории. Об этом рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире Espresso.

Он напомнил, что, когда Украина предлагала 30 дней перемирия, наша сторона в конце уже согласилась сделать это без каких-либо условий и гарантий безопасности. Но Россия лишь имитировала обсуждение, отмечали серьезные аналитики.

"Лучше всего для Путина имитировать переговоры и атаковать Украину максимально. Сейчас такое время. Почему? Потому что имитируя переговоры он создает иллюзию, что зачем поставлять вооружение, зачем сейчас Украине усиливать помощь. А он в это время идет в наступление, забирая больше. Хочет все что можно забрать на суше, ну и повышая ставки в условиях, когда он еще это может делать, – объяснил дипломат.

Экс-посол подчеркнул, что ресурс России тоже не безграничен. Он зависит от хода войны, что с учетом сегодняшней позиции играет на руку Дональду Трампу. Президент США предпочитает тянуть и не делать серьезных шагов, пока Москва не созреет.

Ранее Чалый заявил, что русские мирные предложения больше напоминают их народные сказки. А для Украины принимать их означает в конечном итоге быть уничтоженной как государство.