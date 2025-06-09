"Напоминают российские сказки": Климкин объяснил, что не так с мирными предложениями Кремля

На Западе хорошо понимают, чем грозит завершение войны на российских условиях

Российские мирные предложения больше напоминают их народные сказки. А для Украины принимать их означает в конечном итоге быть уничтоженной как государство.

Об этом рассказал бывший глава МИД Украины Павел Климкин в интервью "Радио НВ". По его словам, в Европе и США хорошо понимают, чем для Украины закончится мир на российских условиях.

"В российских сказках там всегда выбор для главного героя — он там смотрит и видит там налево пойдешь, кого-то там потеряешь. Вперед придешь, кого-то потеряешь. И это российская логика. Или сразу отходите, теряете территорию, или принимаете наши условия. И они хотят, чтобы все мыслили категориями российских народных сказок", — сказал дипломат.

По его словам, на Западе понимают, что Россия хочет получить ситуацию, когда она через Украину может начать влиять на Европу. При этом принятие российских предложений Климкин считает не капитуляцией, а шагом к полному уничтожению украинского государства и украинской нации.

"Капитуляция, если говорить об истории мировых войн, она фиксирует ситуацию, когда кто-то теряет что-то фундаментальное, в том числе и в смысле ключевых своих интересов. А это российское предложение предполагает именно уничтожение Украины как таковой. И это важно понимать", — сказал он.

Экс-глава МИД подчеркивает, что теперь для отечественных дипломатов очень важно будет объяснить США, какие у них будут проблемы, если российские планы удастся реализовать.

Напомним, бывший посол в США Валерий Чалый ранее рассказал в интервью "Телеграфу", что президента США Дональда Трампа устроит вариант Украины, как буферной зоны между Россией и Западом.