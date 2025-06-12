Чому Путін не відмовляється від переговорів, але продовжує атакувати Україну: пояснення дипломата

Тактика кремлівського диктатора дає йому певний зиск

Президенту Росії Владимиру Путіну зараз вигідно нібито брати участь у мирних переговорах, водночас не припиняючи атак на Україну. "Переговори" є приводом показати, що Києву зараз не потрібна військова допомога.

Користуючись моментом очільник Кремля поспішає забрати як можна більшу частину української території. Про це розповів колишній посол України у США Валерій Чалий в етері Espreso.

Він нагадав, що коли Україна пропонувала 30 днів перемир'я, наша сторона наприкінці вже погодилася зробити це без будь-яких умов та гарантій безпеки. Але Росія лише імітувала обговорення, зазначали серйозні аналітики.

"Найкраще для Путіна імітувати переговори та атакувати Україну максимально. Зараз такий час. Чому? Тому що імітуючи переговори він створює ілюзію, що навіщо постачати озброєння, навіщо зараз Україні підсилювати допомогу А він у цей час іде в наступ, забираючи більше. Хоче все що можна забрати на суходолі, ну і підвищуючи ставки в умовах, коли він ще це може робити, – пояснив дипломат.

Експосол наголосив, що ресурс Росії також небезмежний. Він залежить від ходу війни, що, з урахуванням сьогоднішньої позиції, грає на руку Дональду Трампу. Президент США воліє тягнути та не робити серйозних кроків, поки Москва не дозріє.

Раніше Чалий заявив, що російські мирні пропозиції більше нагадують їхні народні казки. А для України приймати їх означає зрештою бути знищеною як держава.