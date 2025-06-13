Целуется с Путиным "взасос"? Политолог объяснил позицию Вучича

В Украине часто высказывают мнение, что Зеленскому не стоит принимать "пророссийского" Вучича

Недавний визит Александара Вучича в Одессу на саммит "Украина — Юго-Восточная Европа" был вызван желанием президента Сербии доказать нам и Западу, что он не пророссийский политик и не продался Владимиру Путину.

Об этом на YouTube -канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил настоящую позицию Вучича.

— Вучич приехал, потому что понимает: ему нужно в Европу. Да, он на словах любит Россию, даже присутствовал на параде на Красной площади. Но недавно Россия сказала, что они нож в спину ей вонзают, что они продают боеприпасы для Украины. И это правда — сербы многое продают в Европу (не напрямую Украине) и делают вид, что "не понимают", почему европейцам вдруг стали нужны боеприпасы в таком количестве, — говорит политический эксперт.

Он добавил, что Сербия как бывшая югославская республика имеет много вооружений, совместимых с советской техникой, например, артиллерийских снарядов крупного калибра.

— Пусть они любят Россию, официально целуются с ними, как хотят, главное, что поставляют оружие, чтобы убивать русских, а все остальное нас не должно интересовать. Потому что это свидетельство того, что сказанное и сделанное — совершенно разные вещи, — подчеркнул политолог.

Он напомнил, что Вучич выразил желание, чтобы Сербия участвовала в послевоенном восстановлении Украины.

— В сети хватает "прибацанных" людей, которые говорят, что не нужно было принимать Вучича, он же пророссийский… Со всеми нужно разговаривать. Сегодня — пророссийский, завтра — не пророссийский. Оружие дает — молодец, а дальше он может хоть 10 раз приезжать на Красную площадь, целоваться с Путиным "взасос". Нас это не должно интересовать, — подчеркнул управляющий партнер "Национальной антикризисной группы"

Украинцы должны понять, что мир не черно-белый. Есть серые полутона, не соответствующие довольно примитивному представлению украинцев об этом мире. Должна быть прагматика и четкое понимание, что нужно со всеми разговаривать, — подытожил Тарас Загородний.

Напомним, "Телеграф" писал, что Вучич на саммите "Украина — Юго-Восточная Европа" заявил, что Киев может рассчитывать на поддержку в гуманитарной сфере, а также на поддержку территориальной целостности.