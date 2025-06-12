Младше Вучича на 11 лет и пережила потерю ребенка: как выглядит жена президента Сербии

Александр Вучич в браке с Тамарой почти 12 лет

Президент Сербии Александр Вучич, который с начала полномасштабной войны впервые посетил Украину, но отказался подписать антироссийскую декларацию, был женат дважды. Его избранницу зовут Тамара Джуканович и она младше супруга на 11 лет.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена президента Сербии и что о ней известно. Мы узнали о Тамаре Вучич некоторые факты.

Тамара Вучич – как выглядит жена президента Сербии

Вторая жена президента Сербии Тамара Джуканович (девичья фамилия) родилась в 1981 году в Белграде в семье учителей, а выросла в Лознице. После школы Тамара в столице Сербии получила филологическое и дипломатическое образование, некоторое время занималась журналистской деятельностью и до 2010 года работала советником в МИДе.

Как выглядит первая леди Сербии, Фото: Getty Images

В 2013 году она вышла замуж за Александра Вучича, но старалась держаться в его тени и редко сопровождала мужа на мероприятия. Впервые в публичном пространстве Тамара Вучич появилась в 2017 году на инаугурации Александра и сразила всех наповал.

Президент Сербии Александр Вучич вместе с женой Тамарой, Фото: Getty Images

За две недели до инаугурации супруга Тамара родила ему сына, которого назвали Вукан. И жена президента Сербии после родов поразила публику своей стройной фигурой. Одно из британских изданий назвало Тамару и супругу президента США Меланию Трамп "самыми элегантными женами политиков мира".

Супруга Вучича младше его на 11 лет

В 2013 году жена Александра Вучича на Европейском конгрессе по вопросам родов впервые публично рассказала, что потеряла первенца. Это случилось за несколько дней до родов, дочь пара планировала назвать Нева.

Тамара Вучич пережила потерю ребенка, Фото: Getty Images

"Я пережила два кесарева сечения, прожила печаль и радость от рождения, и этот опыт стал неотъемлемой частью меня. Кто знает, сколько женщин приходит к вам на родильный стол с тяжелыми историями, изматывающими эмоционально, со страстным желанием и страхом. Прошу вас, не пренебрегайте ими", – рассказала Тамара Вучич.

Известно, что первая леди Сербии активно участвует в дипломатических встречах, а также культурных и гуманитарных инициативах. В мае 2024 года Тамара пригласила в Белград первую леди Украины Елену Зеленскую для участия в конференции по психическому здоровью и культурной дипломатии. Вместе они открыли украинскую полку в Белградской библиотеке.

Как выглядит Тамара Вучич, Фото: Getty Images

А в 2023 и 2024 годах Тамара Вучич, в отличие от своего супруга, приезжала в Киев на Саммит первых леди и джентльменов, организованный Еленой Зеленской.

Тамара Вучич вместе с Еленой Зеленской, Фото: Getty Images

Что касается президента Сербии Александра Вучича, то он известен своими пророссийскими взглядами. С начала войны Сербия остается единственной страной Европы, которая, несмотря на давление ЕС, не ввела против России санкции за ее военную агрессию.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена спецпредставителя президента США Уиткоффа. Они вместе почти 40 лет и пережили смерть сына.