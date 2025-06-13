Три причины, почему в СССР квартиры на первом этаже строили без балкона

Телеграф показал, как сейчас выглядят такие дома в Киеве

В Советском Союзе отсутствие балкона на первом этаже в старых многоквартирных домах не редкость. Причина этого – советское наследие.

Существует несколько причин, по которым в СССР отказывались от балконов на первом этаже. "Телеграф" расскажет, почему так.

Волновались за безопасность

В эпоху "хрущевок" безопасность считалась приоритетом. Поэтому отсутствие балкона на 1 этаже рассматривалось как мера предосторожности от злоумышленников. Считалось, что отсутствие балкона усложнит несанкционированный доступ к квартирам на первом этаже.

"Хрущевки" в Киеве строились во времена СССР

Пожарная безопасность и эвакуация

Выход из квартиры на первом этаже через окно считался быстрым и эффективным, поэтому наличие балкона на первом этаже может стать дополнительным препятствием для быстрого выхода из эвакуации. С высоких этажей, напротив, балконы оставались удобным средством эвакуации.

Как выглядят квартиры на первом этаже без балкона

Без балкона хорошо

Балконы в основном строились для того чтобы жители могли наслаждаться свежим воздухом. На первом этаже, где выход на улицу был ближе, подобная потребность отпадала. Экономия ресурсов и сокращение затрат на строительство стали ключевыми моментами, и балконы на первых этажах стали избыточными.

Типичная "хрущевка" в Киеве без балкона на первом этаже

Добавим, в 1953 году к власти пришел новый первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, который сразу же принялся за жилищный вопрос. Уже в июне следующего года на Всесоюзном совещании строителей он возложил вину за нехватку жилья именно на архитекторов, "понимающих архитектуру слишком эстетически, как художественную деятельность, а не как средство удовлетворения насущных потребностей советского народа, тратят народные деньги на никому не нужную красоту, вместо того, чтобы строить". В конце концов 4 ноября 1955 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве", которое положило конец периоду сталинской архитектуры.

Постановление "О развитии жилищного строительства в СССР" 31 июля 1957 г. окончательно закрепило новые принципы строительства и архитектуры. Прежде всего, за счет рационализации жилого пространства. Разработка проектов экономического и массового жилищного строительства велась на самом высоком уровне. Вместо сталинок с высокими потолками и большими отдельными комнатами появились хрущевки с кухнями по 5-6 квадратных метров, проходными комнатами и объединенным санузлом. Высота подавляющего большинства хрущевок – четыре или пять этажей.

В этот период распространилась практика создания микрорайонов. В 1956—1957 годах на Чоколовке (сегодня это часть Соломенского района) на месте частного сектора, полей и огородов начали строить первый в Киеве жилой массив — Первомайский. Первые кварталы построили уже к 1959 году. Первомайский массив застраивался хрущевками ранних типов – с улучшенной планировкой и даже некоторыми архитектурными украшениями. На фото, которое мы покажем ниже, заметно, что уже в те времена дома возводились без балконов на первом этаже.

Воскресенье на Первомайском жилом массиве Соломенского района Киева, июль 1960 года.

Еще одним новым жилым массивом, который состоял из хрущевок, стали Нивки в нынешнем Шевченковском районе Киева. Очень быстро новые дома начали "проникать" и в исторические районы в центре Киева. Под лозунгом "рационального использования пространства" их возводили на любом свободном участке. Так в конце 1950-х хрущевки появились на Печерске: между бульварами Лихачева (теперь Марии Приймаченко), Печерским (Леси Украинки), улицей Патриса Лумумбы (Иоанна Павла II), а также в районе исторической местности Зверинец — на улице Киквидзе (теперь Михаила Бойчука) и Бастионной.

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