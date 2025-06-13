"Воевать с садика": нардеп насмешил украинцев заявлением о ежегодном снижении мобилизационного возраста

В сети звучат и тревожные прогнозы по дальнейшему уменьшению мобилизационных ресурсов

Ежегодное снижение мобилизационного возраста позволит привлекать в армию дополнительно около 100 тысяч человек ежегодно. Впрочем, финальное решение по этому вопросу принимает не парламент, а президент Украины.

Об этом в эфире "День.LIVE" сообщил народный депутат Сергей Евтушок. По словам парламентария, в настоящее время законопроект, предусматривающий мобилизацию 18-летних, в Верховной Раде не рассматривается.

Его заявление вызвало бурную реакцию посреди общественности. Люди активно обсуждают эти слова в соцсетях, выражая преимущественно критические мнения. "Через 10 лет из садика воевать за Донбасс", — пошутил один украинец.

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Далее пользователь отмечает: "Вот с себя и начинай". Другой возмутительно добавляет: "А его сыновья готовы служить? Только языком на экране молоты он умеет".

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Люди напоминают Евтушку о его военном опыте: "Он окончил в 1994 году военное командное училище связи. Резервист, позор". Звучат и тревожные прогнозы по дальнейшему уменьшению мобилизационных ресурсов: "А что потом, когда людей не останется?". Ему отвечают: "Не придумали, потому что если никого не останется – и ответственности никто не будет нести".

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Некоторые высказывают сарказм о финансировании войны: "Если депутатов мобилизовать, то появится такое финансирование, что мы все за 2 часа в Москву зайдем".

Как видим, вопрос мобилизации молодежи продолжает оставаться одним из острейших в украинском обществе, вызывая оживленные дискуссии и споры.

Ранее "Телеграф" сообщал, что народный депутат Алексей Леонов сообщил, что в государственном бюджете на 2025 год не предусмотрены средства для проведения масштабной мобилизации. В то же время, в случае официальных заявлений по этому вопросу Верховная Рада готова снова рассмотреть его для обсуждения.