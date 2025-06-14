В Киеве проходит Марш Равенства. Что происходит в центре столицы (обновляется)

Из-за мероприятия в столице ввели транспортные ограничения

КиевПрайд утром в субботу, 14 июня, проводит Марш Равенства в Киеве. Люди собрались возле станции метро "Театральная", откуда стартует шествие.

На месте работает корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Как можно увидеть на его фото и видео, людей собралось немало, в большинстве своем это молодежь, много подростков. Однако есть также более старшие люди, военные, много представителей СМИ.

Участники акции выглядят ярко, у многих в одежде присутствуют цвета радуги. Они держат транспаранты с призывами уважать права ЛГБТ-людей. Радужный флаг, состоящий из шести цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый), стал символом гордости, разнообразия и единства ЛГБТ-людей. Этот символ широко используется в ЛГБТ-акциях и мероприятиях по всему миру.

Учасники Марша выглядят колоритно

Людей пришло немало

Военный напоминает, что война идет, в том числе, и за равные права

На шествии много молодежи

Есть и более взрослые люди

Участница Марша Равенства с оригинальным аксессуаром

Участники акции напоминают, что гомофобия - это идеология РФ

Настроение у многих приподнятое

Муж военнослужащего и украинский волонтер

На Марше немало военных

Марш Равенства – это акция за права, свободу и равенство для ЛГБТИК+ людей в Украине. Его проводит украинская общественная организация КиевПрайд.

Справка: ЛГБТИК+ это аббревиатура, которая используется для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, интерсексов, квиров и других людей с разными сексуальными ориентациями и гендерными идентичностями, не вписывающимися в традиционные нормы. "+" в конце означает включение других идентичностей, не охватываемых основными буквами.

Как анонсировали в Instagram КиевПрайда, участники акции собрались утром у музея Киева (ул. Богдана Хмельницкого, 7). Шествие будет идти по центру столицы.

Как сообщал "Телеграф", в прошлом году в Киеве сотни человек вышли на митинг против "Марша Равенства". Тогда у здания Киевской городской государственной администрации собрались военные, активисты и ветераны российско-украинской войны. Люди требовали от киевских властей отменить марш в поддержку ЛГБТИК+.