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В Киеве проходит Марш Равенства. Что происходит в центре столицы (обновляется)

Автор
Елена Руденко ,
Дата публикации
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Автор
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КиевПрайд 2025 Новость обновлена 14 июня 2025, 11:08
КиевПрайд 2025. Фото telegraf.com.ua

Из-за мероприятия в столице ввели транспортные ограничения

КиевПрайд утром в субботу, 14 июня, проводит Марш Равенства в Киеве. Люди собрались возле станции метро "Театральная", откуда стартует шествие.

На месте работает корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Как можно увидеть на его фото и видео, людей собралось немало, в большинстве своем это молодежь, много подростков. Однако есть также более старшие люди, военные, много представителей СМИ.

Участники акции выглядят ярко, у многих в одежде присутствуют цвета радуги. Они держат транспаранты с призывами уважать права ЛГБТ-людей. Радужный флаг, состоящий из шести цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый), стал символом гордости, разнообразия и единства ЛГБТ-людей. Этот символ широко используется в ЛГБТ-акциях и мероприятиях по всему миру.

КиевПрайд в Киеве 14.06. 2025
Учасники Марша выглядят колоритно
Марш Равенства в Киеве 14 июня 2025
ЛГБТ-сообщество вышло на Марш Равенства в Киеве, июнь 2025
Людей пришло немало
КиевПрайд в Киеве 14.06. 2025
Военный напоминает, что война идет, в том числе, и за равные права
Марш Равенства в Киеве 14 июня 2025
На шествии много молодежи
ЛГБТ-сообщество вышло на Марш Равенства в Киеве, июнь 2025
КиевПрайд в Киеве 14.06. 2025
Есть и более взрослые люди
Марш Равенства в Киеве 14 июня 2025
Участница Марша Равенства с оригинальным аксессуаром
ЛГБТ-сообщество вышло на Марш Равенства в Киеве, июнь 2025
Участники акции напоминают, что гомофобия - это идеология РФ
Марш Равенства в Киеве 14 июня 2025
КиевПрайд в Киеве 14.06. 2025
Настроение у многих приподнятое
ЛГБТ-сообщество вышло на Марш Равенства в Киеве, июнь 2025
Муж военнослужащего и украинский волонтер
Марш Равенства в Киеве 14 июня 2025
КиевПрайд в Киеве 14.06. 2025
На Марше немало военных
ЛГБТ-сообщество вышло на Марш Равенства в Киеве, июнь 2025
Марш Равенства в Киеве 14 июня 2025

Марш Равенства – это акция за права, свободу и равенство для ЛГБТИК+ людей в Украине. Его проводит украинская общественная организация КиевПрайд.

Справка: ЛГБТИК+ это аббревиатура, которая используется для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, интерсексов, квиров и других людей с разными сексуальными ориентациями и гендерными идентичностями, не вписывающимися в традиционные нормы. "+" в конце означает включение других идентичностей, не охватываемых основными буквами.

Как анонсировали в Instagram КиевПрайда, участники акции собрались утром у музея Киева (ул. Богдана Хмельницкого, 7). Шествие будет идти по центру столицы.

Как сообщал "Телеграф", в прошлом году в Киеве сотни человек вышли на митинг против "Марша Равенства". Тогда у здания Киевской городской государственной администрации собрались военные, активисты и ветераны российско-украинской войны. Люди требовали от киевских властей отменить марш в поддержку ЛГБТИК+.

Теги:
#Киев #Марш равенства #КиевПрайд #Ян Доброносов