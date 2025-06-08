"Ударил протезом по голове": в полиции раскрыли детали задержания военного во время ЛГБТ-парада (видео)

В соцсетях писали, что якобы полиция сломала протез военному

Полиция Киева прокомментировала инцидент с военнослужащим, который случился во время ЛГБТ-парада в столице 7 июня. Правоохранители отмечают, что последние сутки в сети распространяют неправдивую информацию о неправомерном задержании военного с протезом, а также повреждении протеза работниками полиции.

В пресс-службе пояснили, что 7 июня полицейские обеспечивали публичный порядок во время проведения запланированной гражданами акции, которая проходила на Михайловской площади.

"Информируем, что военнослужащий во время толкотни ударил протезом по голове работника полиции, нанеся последнему телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и ушибной раны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины – насилие в отношении работника правоохранительного органа, продолжается следствие.

"Полиция Киева призывает всех участников публичных собраний выражать свою позицию исключительно законным способом, не нарушая права других граждан. На любые правонарушения и агрессию правоохранители будут реагировать в соответствии с нормами действующего законодательства", — сказали в полиции.

Что писали в сети

Ранее в соцсетях появлялась информация о задержании военнослужащего во время парада.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на ЛГБТ-параде случился конфликт между полицией и представителями "Правой молодежи".