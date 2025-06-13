Во Львове готовят сразу десятки акций: часть города перекроют

Львовяне подали петицию против ЛГБТ-марша

Несмотря на контртеррористические мероприятия, проводимые СБУ в городе, завтра во Львове хотят провести акции представители 21 организации. Количество заявок продолжает расти.

Полиция просит перекрыть часть улиц из-за риска провокаций. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

По словам Садового, полиция обратилась в городской совет с просьбой перекрыть часть улиц из-за возможных провокаций. В городе с 12 июня проходят контртеррористические мероприятия СБУ.

Среди запланированных мероприятий есть уличная акция представителей ЛГБТ-сообщества. Кроме того, на субботу также запланировано прощание с четырьмя погибшими защитниками Украины.

"Обращаюсь ко всем – воздержитесь от массовых акций, которые возмущают общество и уважайте законные требования сил безопасности", — написал мэр Львова в своем сообщении.

В то же время, львовянин Николай Биляк подал электронную петицию о запрете ЛГБТ-акции. К настоящему моменту петиция собрала более 720 голосов из 500 необходимых. Автор петиции считает проведение таких мер во время войны опасным для общественной стабильности.

"Проведение такого рода мер может существенно обострить общественные противостояния и стать причиной дестабилизации ситуации во Львове", — говорится в петиции.

Первый заместитель городского головы Андрей Москаленко заявил, что вопрос требует детального изучения коллегами из городского совета. Однако, по информации пресс-службы Львовского городского совета, согласно закону о мирных собраниях, разрешения на проведение акций не выдают.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во Львове хотели снести пандус у дома военного, потерявшего ноги, но вмешался мэр. Садовый дал недовольным один совет.