На ЛГБТ-параде в Киеве случились первые стычки. Что там происходит сейчас (видео)

Полиция уже задержала несколько человек

В Киеве на ЛГБТ-параде произошли первые стычки. Конфликт возник между полицией и представителями "Правой молодежи", выступающими за традиционные ценности.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что инцидент произошел во время парада на Михайловской площади.

"Петух не птица, под**р не человек", "под**ров на ноль, бойцов домой", "традиция – сила, под**рам – могила", – именно такие лозунги выкрикивают люди, выступающие за традиционные ценности.

Известно, что 7 июня в первый день ЛГБТ-парада участники не будут проводить марш, они планируют благотворительное собрание денег для военных. Однако стычки между представителями ЛГБТ-сообщества и другими людьми не удалось избежать. Конфликт остановила полиция, уже забравшая протестующих против ЛГБТ.

В то же время, нардеп Даниил Гетманцев отметил, что этот парад вызвал немалое возмущение в Украине. Ведь он проходит накануне большого православного праздника Троицы.

"Неверное избрание времени мероприятия (в том числе накануне Троицы) является вопросом отсутствия чувства такта у организаторов, а никак не поводом бить их по лицу", — подчеркнул политик.

Он также добавил, что обе стороны конфликта настолько увлеклись противостоянием друг против друга, что сам парад практически теряет смысл.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 14 июня в США пройдет большой военный парад по случаю 250-летия армии, а в Киеве в тот же день запланирован "Марш равенства" от ЛГБТ-сообщества. Совпадение дат вызвало обсуждение из-за существенной разницы в символике обоих мероприятий.