США красноречиво отреагировали на один из самых масштабных обстрелов Киева

В США осудили удары по украинским городам

В Госдепартаменте США отреагировали на ночную атаку России на Киев и Одессу и призвали прекратить обстрелы. На фоне этого в Пентагоне сообщили, что намерены сократить расходы на оружие для Украины.

Как сообщает Reuters, спикер внешнеполитического ведомства США Тэмми Брюс осудила российские атаки. Она также добавила, что настало время остановить войну.

"Удары России по городам Украины должны немедленно прекратиться. Мы осуждаем эти удары и выражаем самые глубокие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших", — сказала она.

Стоит отметить, что во время слушаний в Палате представителей Конгресса глава Пентагона Пит Хегсет предупредил, что в 2026 году будут сокращены поставки оружия Украине. Его слова приводит "Интерфакс Украина".

"Мы считаем, что мирное соглашение через переговоры – лучшее решение в интересах обеих сторон и нашего государства, особенно учитывая противоречивые тенденции во всем мире", — сказал он, добавив, что нынешняя администрация Белого дома смотрит на войну в Украине не так, как предыдущая.

При этом представитель МИД Украины Георгий Тихий ранее говорил, что Киев продолжает работу над поставками оружия из США.

"Я рискну заверить украинскую общественность, что украинская дипломатия работает и делает все для того, чтобы американское оружие поступало", — отметил он.

Как сообщалось ранее, Вашингтон может полностью прекратить поставки оружия Украине, однако он не станет прекращать обмен разведданными. На западе же уверены, что даже без американской военной помощи у Украины есть шансы победить.