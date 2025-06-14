Теперь Украина сбивает даже модернизированные "шахеды": что известно об уникальной разработке

Эффективность работы ПВО должна повыситься

Украина уже нашла способ бороться с модернизированными российскими "шахедами", летающими слишком высоко для мобильных групп ПВО. Ведь теперь у нашей страны есть дроны, которые могут сбивать Shahed.

Об этом "Телеграфу" рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем, с позывным "Ахиллесом" Юрий Федоренко. По его словам, на любое действие всегда есть противодействие.

"Россия запускает модернизированные "шахеды" и, как следствие, противник сейчас летает на другом горизонте высот. Наши маневры и огневые группы с меньшей эффективностью могут работать для их сбития, ведь они просто не достреливают", — говорит военный.

Однако уже и для сбития таких российских дронов Украина создала свое оружие. Теперь у нашего государства есть собственный дрон, который способен сбивать вражеские "шахеды" на любой высоте.

"Поэтому сейчас важно масштабировать количество этих дронов и плюс дополнительно научить личный состав работать на тех же дронах-перехватчиках для того, чтобы сбивать соответственно вражеские дроны", — добавляет Федоренко.

Он также напомнил, что недавно Украина ударила по одному из предприятий на территории России. Оно производило комплектующие для "шахедов". Однако даже на фоне достижений в области оружия не следует забывать и о важности человеческого ресурса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина запускает в масштабное производство отечественную баллистическую ракету "Сапсан".