Это будут не сказки. Рустамзаде назвал два признака наступления на Киев из Беларуси

Группировка может появиться под прикрытием учений "Запад-2025"

Новое наступление россиян на Киев из Беларуси станет провалом для врага, поскольку не имеет никаких оснований. Для него нужно сосредоточить сотни тысяч бойцов и пригнать десятки эшелонов боеприпасов.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военный аналитик Агил Рустамзаде. Он объяснил, что именно на эти признаки подготовки наступления нужно обратить внимание.

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— Давайте вспомним за сколько месяцев "до" и с каким интервалом мы видели снимки переброски российских войск в Беларусь [в 2022 году]? Они там накопили группировку войск более 200 тысяч человек. В период, когда украинская армия была намного слабее, они этой группировкой Киев взять не смогли. И как, не имея, скажем, 300-тысячной группировки на территории Беларуси, они могут провести операцию оперативного уровня, чтобы выйти на Киев? На территории Беларуси нет ударной группировки. И пока ее нет, это все сказки, — считает военный эксперт.

Он не исключил, что группировка может появиться под прикрытием учений "Запад-2025", и хотя это можно называть по-разному, будет известно, что в Беларуси на границе находится группировка 200–300 тысяч человек.

— Она не может там появиться сразу. Нужны будут недели и месяцы. На поездах, на автомобилях эта группировка будет там собираться. И к этому моменту ваша и европейская разведки поймут, учение это или война. Это же отличается. В прошлый раз, когда под легендой учений заводили войска на войну, это было понятно по объемам боеприпасов. На учениях никто в день по тысяче снарядов не отстреливает. Одно дело, когда для группировки приходит два состава боеприпасов, чтобы на полигоне по одному-два снаряда выстрелить. Когда же идет реальная подготовка к войне, то идет не два вагона, а 200. Это очень легко вычислить, — подытожил Агил Рустамзаде.

Напомним, ранее он рассказал "Телеграфу", сколько нужно войск для захвата Сум.