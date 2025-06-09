Требования россиян три года назад были мягче

На новых переговорах в Стамбуле Россия предъявила Украине более жесткие требования, чем на переговорах в 2022 году. При этом в Кремле сделали шаг в сторону признания того, что Киев не хотел войны и сейчас ее не хочет.

Об этом рассказал советник Владимира Путина и глава российской переговорной делегации Владимир Мединский в интервью пропагандистским СМИ. Во время своего выступления он повторил многие из российских нарративов, хотя и немного смягчил риторику в сторону Украины.

"Я вижу в их глазах нежелание воевать. Они не хотят воевать и не хотят посылать на смерть своих солдат. Возможно, потому что в них осталось человеческое начало офицера. Всё-таки офицер должен беречь своих солдат. Я чувствую это", — заявил он, говоря о встрече с украинской делегацией.

При этом Мединский вновь повторил древний тезис об "одном народе".

"Они ничем не отличаются от русских. Они абсолютно такие же. В похожей форме", — сказал советник Путина.

Вместе с тем, он признал и то, что требования на нынешних переговорах стали более жесткими, чем три года назад. После этого Мединский завел традиционную песнь о "внешнем управлении" и обвинил страны Запада в том, что в 2022 году соглашение между Украиной и Россией не было подписано.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский неоднократно напоминал, что Украина никогда не хотела войны и она закончится в тот же момент, когда того захочет Путин. В то же время россияне на международной арене постоянно пытаются продвинуть убеждение, будто именно Украина не желает завершать боевые действия.

Как сообщалось ранее, первый замглавы МИД Сергей Кислица в недавнем интервью рассказывал, что на переговорах в Стамбуле россияне упорно отрицали сам факт существования украинского народа, постоянно провоцировали украинцев и угрожали предъявить претензии на еще больше областей.