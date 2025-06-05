Он называл СССР "империей зла": как выглядел перед смертью экс-президент США Рональд Рейган и где его похоронили

Политик укреплял военный сектор США

Сегодня, 5 июня, исполняется 21-годовщина со дня смерти 40-го президента США Рональда Рейгана. Это один из редких случаев в истории, когда актер и телеведущий стал политиком. Период его президентства сопровождался борьбой с экономическим кризисом, поддержкой антикоммунистических движений и системными реформами. В прошлом году в Украине появлялась инициатива установить памятник Рейгану.

"Телеграф" расскажет больше о политической деятельности 40-го президента США, а также чем он занимался в последние годы своей жизни.

Что известно о Рональде Рейгане

Рональд родился в 1911 году в Тампико, штат Иллинойс. Отец Рейгана пьянствовал, поэтому семья жила бедно. Также они постоянно меняли место жительства. С детства Рональд проявлял интерес к актерству, участвовал в школьных спектаклях и занимался футболом.

Впоследствии Рейган поступил на факультет экономики и социологии, но там особо себя не проявлял. Так парень работал на разных радиостанциях в штате Айова. В 1937 году Рейган отправился в Голливуд, где подписал контракт с Warner Brothers.

Рейган некоторое время работал на радио, фото Getty Images

Дебют Рейгана в кино состоялся в фильме "Любовь вживую". С этого времени и началась актерская карьера Рональда. В общей сложности он сыграл в более чем 77 телевизионных и художественных лентах. Обычно Рейган получал второстепенные роли ковбоев или любовников. Популярными фильмами с его участием стали "Бруклинский ковбой", "Все по-американски", "Плохой человек", "Королевский ряд".

Рейган был известным актером, фото Getty Images

Рейган проходил военные курсы, после которых вошел в армейский резерв. Имел звание лейтенанта. Позже Рональд сменил направление деятельности. Он начал работу в корпорации General Electric и присоединился к Демократической партии.

Влиятельные коллеги решили выдвинуть кандидатуру Рейгана на должность губернатора Калифорнии от Республиканской партии. Во время избирательной кампании он говорил о важности сокращения социальных программ, чтобы люди возвращались к работе.

Рейган был губернатором Калифорнии, фото Getty Images

С третьей попытки Рейган стал кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах. В 1981 году он возглавил Соединенные Штаты Америки, став самым старшим президентом этой страны. Тогда ему было 70 лет.

В том же году Рональд пережил покушение на жизнь. В него выстрелил психически больной Джон Гинкл. Пуля застряла в легких, так что политика прооперировали.

Рейган стал 40-м президентом США, фото Getty Images

В своей политике Рональд называл СССР "империей зла", боролся с коммунизмом, размещал ядерный арсенал в европейских странах. Отдавал приказ начать вооруженное вторжение в Гренаду. Сокращал социальные программы и способствовал развитию бизнеса. Его политика получила название "рейганомика".

Кроме того, Рональд наращивал военное преимущество в космическом пространстве. Поддерживал оппозицию, которая действовала против советских войск в Афганистане.

Рейган встретился с Горбачевым, фото Getty Images

Последние годы жизни

Рейган был президентом США в течение 2 сроков. В 1989 году он покинул этот пост. Через 5 лет у политика была обнаружена болезнь Альцгеймера. Актер долгое время состоял в браке с актрисой Нэнси Дэвис. Они воспитывали двоих детей – сына Рональда Прескота и дочь Патрицию.

Рейган с женой Нэни Дэвис, фото Getty Images

Рейган и Дэвис, фото Getty Images

В 2004 году Рейган умер в Лос-Анджелесе в возрасте 93 лет. Причиной смерти стала пневмония на фоне болезни Альцгеймера.

Рейгана похоронили на территории президентской библиотеки в его честь. Он открыл это заведение в 1991 году в городке Сими-Велли в Калифорнии. Политику установили обширный мемориал, покрытый мраморными плитами.

Могила Рональда Рейгана, фото Getty Images

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