Полиция задержала стрелку

Во временно оккупированном Севастополе произошел инцидент из-за бытового конфликта между соседями. Мужчина разбил несколько легковых автомобилей.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев. По информации местных жителей, мужчина по имени Александр из Столетовского района отомстил соседям после ссоры в жилом комплексе.

Конфликт возник из-за того, что соседи обратили внимание на странное поведение мужчины. Сначала он разбрасывал в чате дома фотографии без объяснений и хвастался банковскими счетами.

После того как его исключили из группового чата жильцов дома, мужчина обиделся и решил отомстить. Он с оружием разбил стекло в нескольких автомобилях, среди которых были "Ниссан", "Фольксваген" и "Хонда".

В Севастополе мужчина разбил машины соседей

дыра в стекле автомобиля, которую разбил мужчина в Севастополе

Мужчина стрелял из винтовки в Севастополе

На фотографиях с места инцидента видны значительные повреждения: разбиты боковые и лобовые окна автомобилей. Полиция оккупационных властей заявляет, что расследует инцидент.

Инцидент с повреждением автомобилей во временно оккупированном Севастополе получил продолжение — для задержания виновника пришлось привлекать спецподразделения.

Такие сцены стали привычным явлением в оккупированном Крыму, где даже бытовые ссоры между соседями разрешаются с привлечением вооруженных силовиков.

Конфликт в жилом комплексе Севастополя завершился задержанием виновника.

На кадрах с места происшествия видно, как сотрудники оккупационной полиции сопровождают задержанного в служебный автомобиль. Мужчину ведут в наручниках среди группы правоохранителей.

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