Мужчина устроил стрельбу в Крыму, потому что соседи заблокировали его в чате: детали курьеза
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Полиция задержала стрелку
Во временно оккупированном Севастополе произошел инцидент из-за бытового конфликта между соседями. Мужчина разбил несколько легковых автомобилей.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев. По информации местных жителей, мужчина по имени Александр из Столетовского района отомстил соседям после ссоры в жилом комплексе.
Конфликт возник из-за того, что соседи обратили внимание на странное поведение мужчины. Сначала он разбрасывал в чате дома фотографии без объяснений и хвастался банковскими счетами.
После того как его исключили из группового чата жильцов дома, мужчина обиделся и решил отомстить. Он с оружием разбил стекло в нескольких автомобилях, среди которых были "Ниссан", "Фольксваген" и "Хонда".
На фотографиях с места инцидента видны значительные повреждения: разбиты боковые и лобовые окна автомобилей. Полиция оккупационных властей заявляет, что расследует инцидент.
Инцидент с повреждением автомобилей во временно оккупированном Севастополе получил продолжение — для задержания виновника пришлось привлекать спецподразделения.
Такие сцены стали привычным явлением в оккупированном Крыму, где даже бытовые ссоры между соседями разрешаются с привлечением вооруженных силовиков.
Конфликт в жилом комплексе Севастополя завершился задержанием виновника.
На кадрах с места происшествия видно, как сотрудники оккупационной полиции сопровождают задержанного в служебный автомобиль. Мужчину ведут в наручниках среди группы правоохранителей.
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