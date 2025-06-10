Будут клеить лого "АвтоВАЗ"? В России хотят оригинально "наказать" Renault за помощь Украине

Депутат из Крыма угрожает французскому автопроизводителю

Депутат Госдумы от временно оккупированного Крыма заявил, что логотип Renault следует запретить в России как фашистский символ. Михаил Шеремет разгневался из-за того, что французская компания хочет производить дроны в Украине.

Оккупант говорит, что таким образом можно "наказать" автопроизводителя за сотрудничество с нашей страной. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на слова чиновника.

Шеремет заявил, что запрет логотипа станет "блоком для автоконцерна на работу в России". Депутат также угрожал, что россияне могут нанести удар по заводу Renault в Украине.

Россияне в соцсетях уже начали высмеивать подобную инициативу своих же чиновников. Они признают абсурдность предложения признать автомобильный логотип нацистским символом. Некоторые пользователи называют заявление Шеремета бессмысленным и сетуют на уровень своих политиков.

Ранее Bloomberg писал о переговорах французского автопроизводителя Renault с Министерством обороны Франции по производству дронов в Украине. По данным агентства, компания обсуждала создание производственных линий для беспилотников вместе с небольшой французской оборонной фирмой. Дроны планировали производить как для украинских, так и для французских военных. Министерство обороны Франции отказалось комментировать эту информацию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Умеров рассказал о важном решении относительно украинских дронов. Производство дронов выйдет на новый уровень.