В Крыму выдалась бессонная ночка: дроны долетели сразу в несколько районов

Неспокойно было в Джанкойском и Красногвардейском районах

С полуночи и до часу ночи 19 мая в Крыму раздавались взрывы. Джанкойский и Красногвардейский районы были якобы атакованы БПЛА.

Согласно сообщениям, которые пишет паблик "Кривский ветер", минувшей ночью, с полуночи до часу наблюдалась активность беспилотных летательных аппаратов.

Также сообщалось о попытках сбить БПЛА. В Джанкое вероятнее вблизи района 7-й школы из-за попадания в один из домов возник пожар. Также сообщается о пожарах и прилете в районе улицы Толстого.

В Красногвардейском также могли раздаваться взрывы. Туда ехал скороя помощь и пожарные автомобили.

Минобороны РФ не комментировало эти события. Официальной информации о последствиях атаки БПЛА нет так же и от Украины.

Напомним, что недавно в Крыму была неспокойная ночь и утро, взрывы слышали в нескольких населенных пунктах оккупированного полуострова. У Перевального (Симферопольский район) в результате ночной атаки загорелся военный состав, утром продолжалась детонация боеприпасов.

Кроме того, ранее "Телеграф" писал, что россияне разместили значительное количество комплексов противовоздушной обороны в Крыму, и продолжают усиливать эту группировку, несмотря на постоянные потери. Комплексы ПВО россиян прикрывают Крым со всех сторон. Оккупанты боятся, что Украина устроит десантную операцию на полуостров.