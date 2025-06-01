Черная полоса для российских поездов: Украина взорвала военный "товарняк", захватчики в ярости (карта)
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Ключевая логистическая артерия россиян на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушена
Украинская разведка взорвала российский военный поезд на оккупированной части Запорожской области. Цистерны и товарные вагоны пошли под откос.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР МОУ. По данным разведчиков, в ночь на 31 мая "товарняк" двигался в сторону временно оккупированного Крыма, однако вблизи населенного пункта Акимовка, что под Мелитополем, прогремел взрыв, отправивший под откос весь состав.
Сообщается, что поезд состоял из цистерн с горючим и товарных вагонов.
"Ключевая логистическая артерия россиян на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушена", — отмечают в ГУР.
После успешной операции ГУР на железной дороге захватчики объявили "план-перехват" — по населенными пунктами шарят патрули Росгвардии, а на блок-постах усиленные проверки. Враги особенно придирчивы ко всем въезжающим или уезжающим.
Стоит отметить, что российским поездам не везет уже вторые сутки. Напомним, что в ночь на 1 июня на территории России рухнуло сразу два моста. В обоих случаях серьезно пострадали поезда. Однако причастность Украины в данных случаях ничем не подтверждена. Более того, в сети бытуют версии, что происшествия с мостами являются терактами, организованными самой Россией. По мнению журналиста Вадима Денисенко, – это кровавый спектакль для Трампа.
Более подробно о загадочных инцидентах с мостами в РФ можно прочитать, перейдя по ссылке.
Ранее мы писали о том, что в ночь на 28 мая украинские дроны в Подмосковье атаковали технопарк "Элма" в Зеленограде и завод "Радуга" им. Березняка" в Дубне.