Зберіть ці квітки у липні і отримайте хороший заробіток

Календула не потребує спеціальних добрив чи засобів захисту

Нагідки можна збирати і продавати в Україні. За це готові платити круглу суму, підлітки можуть також заробити на канікулах.

"Телеграф" розповість детальніше за цей заробіток. На сайті купівлі продажу люди просять за кілограм сушених квітів 800 грн.

Це дорожче за м'ясо в супермаркеті і може стати серйозним джерелом додаткового доходу.Календула невибаглива до умов вирощування і росте практично сама по собі.

Пакетик насіння коштує 15-20 гривень, а один квадратний метр дає 300-500 грам сушених квітів за сезон. При поточних цінах це означає 240-400 гривень чистого прибутку з кожного квадратного метра.

Рослина цвіте з червня до заморозків і дозволяє збирати врожай кілька разів за сезон. Головне правило — зривати квіти вранці після висихання роси і сушити в затіненому провітрюваному місці до вологості не більше 14%.

Продати календулу можна заготівельним компаніям у великих містах, які займаються скупкою лікарської сировини. Багато аптек також купують трави напряму від населення — варто звертатися до завідувачів аптек у вашому місті.

Онлайн-платформи як OLX та Prom.ua теж підходять для продажу невеликих партій. Локальні покупці включають народних цілителів, фітотерапевтів та виробників натуральної косметики. Попит на календулу стабільно високий через зростання інтересу до натуральних засобів лікування та косметики.

Календула не потребує спеціальних добрив чи засобів захисту, тому це ідеальний варіант для початку власного невеликого бізнесу на присадибній ділянці.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні з'явилася цікава робота для активних студентів.