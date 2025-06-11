Пойдет путем Орбана? Фицо грозится блокировать новые санкции против России

Фицо рискует попасть в ту же ситуацию, что и его венгерский друг Виктор Орбан

Пророссийское правительство Словакии угрожает Европейской комиссии ветировать новый пакет санкций против России. Сторонник Кремля, словацкий премьер Роберт Фицо, заявляет, что Словакия якобы получит много проблем из-за прекращения поставок российских энергоресурсов.

Об этом Фицо написал на своей странице в социальной сети Facebook. Пророссийский деятель требует "решить проблемы", которые якобы начнутся в Словакии или пакет будет заблокирован.

"Словацкая Республика не поддержит предстоящий 18-й пакет санкций против Российской Федерации, если Европейская Комиссия не предоставит ей реалистическое решение относительно кризисной ситуации, в которой окажется Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России", — говорится в сообщении.

Между тем, Германия готова рассмотреть вариант прекращения финансовой поддержки Словакии и Венгрии со стороны Европейского Союза, если они и дальше будут уклоняться от выполнения согласованного курса ЕС, или саботировать его решения. Правительства Виктора Орбана и Роберта Фицо рискуют остаться без денег вообще.

Напомним, что в мае Фицо осмелился посетить Россию, чтобы присутствовать на путинском "параде победы" на 9 мая и назвал свою поездку в Москву чрезвычайно успешной. Он заверил Россию, что Братислава является надежным партнером для Кремля.

Год назад, в мае 2024 года, в Словакии покушались на премьер-министра Роберта Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова. После госпитализации главу правительства сразу прооперировали, впрочем, некоторое время его состояние оставалось тяжелым. Прогнозы по выздоровлению премьера были неутешительны. Но, в итоге, пророссийскому премьеру удалось выжить и поправиться. Злоумышленник, совершивший выстрелы, был задержан на месте происшествия. Оказалось, что это 71-летний писатель. "Телеграф" уже рассказывал, что известно о нападающем.