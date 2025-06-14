В Запорожье раздаются взрывы: город под атакой ударных БПЛА россиян

Оккупанты пустили беспилотники очень низко – на высоте многоэтажных домов, чтобы убить как можно больше гражданского населения

Запорожье ближе к утру 14 июня оказалось под атакой ударных беспилотников. По данным мониторинга, до десяти ударных беспилотников атакуют город, часть уже сбили мобильные огневые группы.

О многочисленных взрывах и работе МВГ в Запорожье сообщил собственный корреспондент "Телеграфа". Также об атаке россиян написала секретарь городского совета Запорожья Регина Харченко.

"Серия взрывов! Будьте в безопасности!", – говорится в сообщении.

Руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о "взрывах в Запорожской области". Местные издания пишут, что по меньшей мере четыре ударных БПЛА были ликвидированы мобильными огневыми группами. Известно также, что оккупанты пустили беспилотники очень низко – на высоте многоэтажных домов, чтобы убить как можно больше гражданского населения и усложнить работу МВГ. Официальной информации о последствиях атаки пока не поступало, местные каналы пишут про пожар на месте одного из ударов.

Напомним, в ночь на вторник, 10 июня, россияне нанесли дроновый удар по Одессе. В результате атаки был поврежден родильный дом, а также станция переливания крови, спортивный комплекс, легковые автомобили и жилые дома.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 10 июня Россия произвела очередной массированный обстрел Киева. Есть разрушения, вспыхнули многочисленные пожары, к утру небо над столицей затянул дым, качество воздуха ухудшилось. Известно о четырех пострадавших.

Воздушные силы Украины (ПС) сообщали, что Россия установила новый абсолютный рекорд по количеству воздушных целей, которыми атаковала Украину в ночь на 9 июня. Взрывы раздавались в большинстве областей. Попадания зафиксированы в 10 локациях, а падение сбитых обломков в — 17. Сколько было оружия, какое количество сбили силы ПВО — читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.