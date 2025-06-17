Не только Киев: Одесса и Запорожье попали под удар беспилотников, есть разрушения и пострадавшие (обновлено)

В обоих городах в результате атаки возникли пожары, были повреждения и разрушения

Российские оккупанты в ночь на 17 июня массированно атаковали ракетами и беспилотниками Киев, но досталось не только ему. Одесса и Запорожье также были под атакой БПЛА, в результате российского нападения повреждение инфраструктуры.

Об атаке на Одессу сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. О ситуации в Одессе написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Обновлено 6:15 Федоров сообщил, что из-за вражеской атаки на Запорожье повреждена многоэтажка и общежитие. Там взрывной волной выбиты окна более чем в 50 помещениях. Повреждено около 30 гаражей в гаражном кооперативе. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кипер проинформировал, что из-за массированной атаки беспилотниками в Одессе есть разрушения, пожар и повреждение гражданской инфраструктуры. В частности, повреждены жилые дома, инклюзивный центр, дошкольное учреждение, гаражи и т.д. По предварительным данным известно о как минимум пятерых раненых, среди которых один ребенок.

"Враг нанес по Запорожью по меньшей мере 4 удара. Есть разрушения на нескольких предприятиях. Там загорелись пожары. Взрывной волной повреждены находящиеся рядом дома. Информация о пострадавших уточняется", — написал Федоров.

По данным Кипера, российские оккупанты атаковали Одессу утром 17 июня более, чем двумя десятками ударных беспилотников. В результате атаки россиян есть многочисленные разрушения в городе, также есть пострадавшие.

"Несмотря на активную работу наших бойцов ПВО, в городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и т.д. Есть пострадавшие. Информация об их количестве уточняется", — говорится в сообщении.

Отметим, российские оккупанты устроили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ночь на 17 июня враг запустил ракеты Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, а также "Калибры" из Черного моря, направив их на украинскую столицу. Кроме этого, оккупанты пустили по Киеву "Кинжал" с МиГ-31К и массированно атаковали город ударными БПЛА.

В прошлый раз россияне устроили массированную ракетную атаку в ночь с 5 на 6 июня – после угроз об ответе на удар по аэродромам. На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взлете с авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ двух недобитых Ту-95МС и двух недобитых Ту-160 с авиабазы "Белая" в Иркутской области, а также еще четырех недобитков Ту-95МС из других баз. Также в море находились четыре корабля с ракетами "Калибр" из состава оставшегося от Черноморского флота России. Оккупанты применили крылатые и баллистические ракеты, а также ударные беспилотники.