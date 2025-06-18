Было вкуснее? Зачем в СССР в чай добавляли соду – ответ удивит

Существует три причины

В СССР добавляли соду в чай — это интересная практика, популярная среди работников железных дорог и общепита. Это явление стало частью культурных традиций чаепития того времени.

"Телеграф" расскажет, почему так делали. Вас удивит причина.

Зачем в СССР добавляли соду в чай

Люди считали, что сода помогала экономить: благодаря ей чай казался крепче при минимальном количестве заварки. Однако основная причина заключалась в улучшении вкусовых качеств напитка.

Сама сода смягчала воду, которая часто была жесткой, делая чай более насыщенным и ароматным. Темный цвет напитка был дополнительным бонусом, придающим чаю "богатого" вида.

Еще одной интересной особенностью является химический эффект. Если добавить лимон к чаю с содой, напиток станет светлее, а без лимона у него будет темный насыщенный оттенок и особый аромат, который становится ярче даже при повторном заваривании.

Для тех, кто хочет воспроизвести этот советский способ, следует помнить: сода лучше всего подходит для рассыпчатого чая. В пакетированном чае она не даст ощутимого результата, кроме смены вкуса.

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