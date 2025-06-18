Порошенко начал голосовать совместно со "слугами народа" в обмен на закрытие уголовных дел против него, — "Зеркало недели"

"Евросолидарность" голосует в интересах власти в обмен на обещания остановить уголовные дела против Порошенко и его соратников

Лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко заключил соглашение с Банковой, предусматривающее, в частности, совместное голосование в интересах "слуг народа". Он надеется, что благодаря такому сотрудничеству уголовные дела против него о торговле с россией и госсовете закроют или "положат в долгий ящик". Об этом говорится в статье на "Зеркале недели".

Впервые партия Порошенко "Европейская солидарность" продемонстрировала смену курса с оппозиционной на провластную во время голосования за недоверие первому заму главы КГГА Николаю Поворознику.

"Что получила ЕС за "слив" Поворозника? По информации наших источников в Киевсовете, речь идет о нескольких договоренностях… О Петре Порошенко и двух его уголовных делах. Конечно, такие дела не могут просто исчезнуть, но расследовать их СБУ и ДБР могут по-разному. По нашей информации, ДБР готовит дело о "трубе" к передаче в НАБУ. Но ведь может и не подготовить", — говорится в статье "Зеркала недели".

С помощью "Европейской солидарности" власть стремится ослабить мэра Киева Виталия Кличко. И Порошенко легко предал бывшего соратника ради сохранения политической карьеры и денег. Хотя раньше фракция "ЕС" никогда не голосовала синхронно со "слугами", подчеркивает издание.

"Голосование ЕС вместе с главными политическими оппонентами может стать только первым шагом к глобальным договоренностям между Банковой и Порошенко. Это уже не просто "бла-бла-бла"-деятельность парламентской ВСК по Киеву. И даже не очередная пугалка власти принять новый закон о столице и развести полномочия мэра и главы администрации. У Порошенко – самая большая фракция в Киевсовете (30 депутатов), у Зеленского – несколько уголовных дел против Петра Алексеевича. Нінешнему хозяину Банковой остается только взвесить рейтинг Порошенко как оппонента на предстоящих президентских выборах и миллион голосов киевлян. Лидеру же "ЕС", учитывая фактаж уголовных дел по углю и "трубам", взвешивать практически нечего", — пишет "Зеркало недели".

Кроме того, договор Порошенко с Офисом президента предусматривает закрытие дел против членов "Евросолидарности". В частности, против экс-зама главы КГГА Владимира Прокопива, который является фигурантом уголовного дела о переправке призывников через госграницу, и Игоря Хацкевича (он проходит по делу об уклонистов в Киевсовете, которое ведет ДБР, и может получить 10 лет), — пишет издание.

Самым трудным для Петра Порошенко будет объяснить изменение курса своим сторонникам, считает издание.

"Буквально через несколько дней после голосования за отставку Поворозника Владимиру Прокопову продлили домашний арест. Более того, ДБР пришло с обысками к соратнице Порошенко Нине Южаниной, а полиция заглядывала к депутатам от ЕС Киевского областного совета. Депутаты "ЕС" считают, что Банковая их кинула. Однако молчание Петра Алексеевича может свидетельствовать о том, что переговоры продолжаются, а это шум прикрытия. Но если Петр Порошенко примет окончательное решение похоронить союз с Кличко и помочь Банковой забрать Киев, ему придется формировать публичную политическую позицию, почему он со "слугами". И это- проблема", — резюмирует "Зеркало недели".

Ранее сообщалось, что 10 июня во время заседания Киевсовета фракция "Евросолидарности" поддержала инициированное "слугами народа" решение о недоверии первому заместителю мэра КГГА Николаю Поворознику.

Также сообщалось, что на 10 июня был назначен суд по делу о подкупе на президентских выборах-2019. Тогда охранники Порошенко перевезли из рф в Киев 38 млн евро наличными. Следствие убеждено: деньги были использованы для скупки голосов с целью выхода Порошенко во второй тур.