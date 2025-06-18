Порошенко почав голосувати спільно зі "слугами народу" в обмін на закриття кримінальних справ проти нього, - "Дзеркало тижня"

"Євросолідарність" голосує в інтересах влади в обмін на обіцянки зупинити кримінальні справи проти Порошенка і його соратників

Лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко уклав угоду з Банковою, яка передбачає, зокрема, спільне голосування в інтересах "слуг народу". Він сподівається, що завдяки такій співпраці кримінальні справи проти нього про торгівлю з росією та держзраду закриють або "покладуть у довгу шухляду". Про це йдеться у статті на "Дзеркалі тижня".

Вперше партія Порошенка "Європейська солідарність" продемонструвала зміну курсу з опозиційної на провладну під час голосування за недовіру першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику.

"Що одержала ЄС за "злив" Поворозника? За інформацією наших джерел у Київраді, йдеться про кілька домовленостей… Про Петра Порошенка й дві його кримінальні справи. Звісно, такі справи не можуть просто зникнути, але розслідувати їх СБУ й ДБР можуть по-різному. За нашою інформацією, ДБР готує справу про "трубу" до передачі в НАБУ. Але ж може й не підготувати", — йдеться у статті "Дзеркала тижня".

За допомогою "Європейської солідарності" влада прагне послабити мера Києва Віталія Кличка. І Порошенко легко зрадив колишнього соратника заради збереження політичної кар’єри і грошей. Хоча раніше фракція "ЄС" ніколи не голосувала синхронно зі "слугами", наголошує видання.

"Голосування ЄС разом із головними політичними опонентами може стати лише першим кроком до глобальних домовленостей між Банковою та Порошенком. Це вже не просто "бла-бла-бла"-діяльність парламентської ТСК по Києву. І навіть не чергова "лякалка" влади ухвалити новий закон про столицю й розвести повноваження мера та голови адміністрації. У Порошенка — найбільша фракція в Київраді (30 депутатів), у Зеленського — кілька кримінальних справ проти Петра Олексійовича. Чинному господарю Банкової залишається тільки зважити рейтинг Порошенка як опонента на майбутніх президентських виборах та мільйон голосів киян. Лідерові ж "ЄС", із огляду на фактаж кримінальних справ щодо вугілля й "труби", зважувати практично нема чого", — пише "Дзеркало тижня".

Крім того, угода Порошенка з Офісом президента передбачає закриття справ проти членів "Євросолідарності". Зокрема, проти ексзаступника голови КМДА Володимира Прокопіва, який є фігурантом кримінальної справи про переправляння призовників через держкордон, та Ігоря Хацкевича (він проходить у справі про ухилянтів у Київраді, яку веде ДБР, і може одержати 10 років), пише видання.

Найважчим для Петра Порошенка буде пояснити зміну курсу своїм прихильникам, вважає видання.

"Буквально за кілька днів після голосування за відставку Поворозника Володимиру Прокопіву подовжили домашній арешт. Ба більше, ДБР прийшло з обшуками до соратниці Порошенка Ніни Южаніної, а поліція заглядала до депутатів від ЄС Київської обласної ради. Депутати "ЄС" вважають, що Банкова їх кинула. Однак мовчання Петра Олексійовича може свідчити про те, що переговори тривають, а це — шум прикриття. Та якщо Петро Порошенко ухвалить остаточне рішення поховати союз із Кличком і допомогти Банковій забрати Київ, то йому доведеться формувати публічну політичну позицію, чому він зі "слугами". І це — проблема", — резюмує "Дзеркало тижня".

Раніше повідомлялося, що 10 червня під час засідання Київради фракція "Евросолідарності" підтримала ініційоване "слугами народу" рішення про недовіру першому заступнику мера КМДА Миколі Поворознику.

Також повідомлялося, що на 10 червня було призначено суд у справі про підкуп на президентських виборах-2019. Тоді охоронці Порошенка перевезли з рф до Києва 38 млн євро готівкою. Слідство переконане: гроші були використані для скупки голосів з метою виходу Порошенка у другий тур.