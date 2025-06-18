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Без скандалов не обошлось: чем запомнился нардеп Довгий, который сложил полномочия

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
Олесь Довгий
Олесь Довгий

Чиновник говорит, что больше не будет заниматься политикой

Народный депутат Олесь Довгий сообщил о том, что решил сложить полномочия. По его словам, он больше не видит возможности быть полезным в парламенте.

Соответствующее сообщение он обнародовал в своем депутатском профиле в Facebook. Он не стал детально расписывать, что стало причиной такого решения.

"Сейчас больше не вижу возможности быть продуктивным в парламенте. Продолжаю помогать ВСУ и развивать социальные, благотворительные проекты", — написал он.

Олесь Довгий уже не нардеп
Олесь Довгий сложил мандат нардепа

В лично профиле в Facebook он добавил, что больше не планирует занимать должности в государственных ведомствах или в органах местного самоуправления.

Как известно, Довгий в Верховную Раду пришел еще в 2014 году как мажоритарщик от 102-го округа (Кировоградская область). Он не состоял в партиях и не был частью политических объединений.

Политический путь он начал в 2006 году с должности кивского депутата, куда он попал в составе "Блока Леонида Черновецкого". В том же году он стал заместителем главы — секретарем Киевсовета. В 2011 году Довгий сложил полномочия в знак несогласия с политикой тогдашнего президента Виктора Януковича.

В 2007-2009 годах Довгий был фигурантом расследования о незаконной передаче земельных участков заказника "Жуков остров" в Киеве. Тогда ущерб оценили в 81,7 миллиона гривен. Впрочем, доказательств его причастности к противоправной деятельности найдено не было, а потому в 2017 году САП закрыла дело.

Кроме того, общественное движение "Чесно" обвиняло его в нескольких факта подкупа избирателей. Например, на день города Светловодск он организовал джаз-концерт и даже сам играл на саксофоне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, сколько народных депутатов остается в Верховной Раде, и хватает ли "Слуге народа" своих голосов для принятия законов.

Теги:
#Верховная Рада #Олесь Довгий #Нардеп