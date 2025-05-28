Кто в СИЗО, а кто в бегах: сколько нардепов осталось в Верховной Раде

Далеко не все из списка могут голосовать

После ухода из жизни народного депутата Сергея Швеца в Верховной Раде осталось 399 нардепов из необходимых 450. При этом стоит уточнить, что далеко не все из этого количества могут голосовать на заседаниях парламента.

Информация о количестве народных депутатов указана на официальной странице Верховной Рады. В их числе есть также и те, кто сейчас находится под арестом и те, кто находится в розыске.

Кто из нардепов под арестом

Александр Дубинский — подозреваемый в государственной измене. 13 ноября 2023 года Служба безопасности Украины объявила Дубинскому подозрение в государственной измене. Следствие установило, что он вел информационно-подрывную деятельность в пользу России. Дубинский имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил России. 14 ноября 2023 года Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог. С тех пор его удерживают в СИЗО.

Александр Дубинский

Николай Тищенко — находится под домашним арестом. Его подозревают в незаконном лишении свободы экс-военнослужащего. В марте 2025 года Тищенко продлили арест на два месяца.

Николай Тищенко

Нестор Шуфрич — подозревается в госизмене. 15 сентября 2023 года народному депутату избрали меру пресечения в виде ареста. По информации правоохранителей, он работал на Владимира Сивковича – бывшего секретаря СНБО, который оказался агентом ФСБ России. Сивкович координировал агентуру РФ в Украине. Во время обысков у Шуфрича могли найти документ, в котором была указана схема "автономии" Донецкой и Луганской областей. Мера пресечения для Шуфрича с тех пор неоднократно продолжалась.

Нестор Шуфрич

Евгений Шевченко — подозревается в госизмене. 14 ноября 2024 года депутату было сообщено о подозрении. Он размещал в соцсетях высказывания, направленные на ущерб информационной безопасности Украины. По версии ДБР, с сентября 2020 года нардеп Шевченко начал пропаганду и разжигание в украинском обществе антивластных и пророссийских настроений. Для этого он использовал социальные платформы типа YouTube и Telegram.

Евгений Шевченко

Анатолий Гунько — Высший антикоррупционный суд признал виновным нардепа Анатолия Гунька в подстрекательстве к предоставлению взятки и мошенничестве и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества с лишением права занимать определенные должности.

Анатолий Гунько

Кто из нардепов в розыске

Артем Дмитрук. В августе 2024 прокурорами Офиса Генпрокурора инициирована процедура розыска, в том числе международного, народного депутата Украины, подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя. Также Офисом Генпрокурор внесен в Печерский районный суд г. Киева ходатайство, подписанное Генеральным прокурором, по избранию подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Он был вызван на допрос к следователю, однако в установленное время не явился и не сообщил причину неявки.

Артем Дмитрук

Ярослав Дубневич. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило депутата в розыск. Его подозревают в хищении природного газа на сумму более 2,1 млрд грн.

Ярослав Дубневич

Андрей Одарченко. 18 сентября 2024 года Одарченко бежал в Румынию — он незаконно пересек границу в районе Красноильска Черновицкой области. После этого он обратился к румынским властям с просьбой о предоставлении убежища.

19 сентября ВАКС объявил Одарченко в розыск — в государственный и международный, а 23 сентября суд принял решение о его заочном аресте. Его подозревают в попытке подкупа экс-председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

15 ноября ВАКС приговорил Одарченко к восьми годам лишения свободы. Добавим, что еще ранее нардепа исключили из комитета по антикоррупционной политике. Текущее местонахождение политика официально неизвестно.

Андрей Одарченко

Сергей Шахов. В марте 2023 года был объявлен в розыск. Политик является фигурантом по делу о декларировании недостоверной информации. В августе 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело, фигурантом которого является действующий депутат Сергея Шахова, обоснованно подозреваемый в недекларировании имущества на сумму в 87,6 миллиона гривен.

Сергей Шахов

Александр Куницкий. В ноябре 2024 года появились сообщения, что нардеп "Слуги народа" уехал в командировку в Израиль на пять дней, однако по истечению срока обратно он не вернулся. Известно, что во Флориде (США) проживает его семья.

Александр Куницкий

Сколько нардепов осталось

Согласно данным на сайте Верховной Рады, по состоянию на 28 мая в украинском парламенте было 400 народных депутатов, однако смерть Швеца там пока не успели учесть. Кроме того, перечисленные выше нардепы до сих пор не сложили полномочия, а потому продолжают числиться как активные, хоть и не могут голосовать. Таким образом по факту в Раде остается 389 парламентариев.

Для принятия обычного закона Раде необходимо простое большинство — 226 голосов. Если закон предусматривает внесение изменений в Конституцию, то поддержать его должно не менее 300 нардепов.

Как известно, парламент может функционировать, если в нем есть коалиция из партий или фракций, которые суммарно имеют больше половины голосов. В настоящее время "Слуга народа" способна обеспечить так называемое "монобольшинство" своими силами, поскольку у нее есть 232 места. Однако Одарченко и Куницкий продолжают числиться в списке членов фракции. То есть, у "СН", с учетом смерти Швеца, на практике остается лишь 229 мест.

По закону, если коалиция не может обеспечить большинство, то у нее есть 30 дней для формирования новой. В противном случае, президент может распустить парламент и объявить о досрочных выборах. Однако в условиях военного времени, проведение выборов запрещено Конституцией.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что тем летом народные депутаты Украины проведут в отпуске 7 недель из 13. В сети резко отреагировали на парламентские каникулы.