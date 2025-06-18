Путин не доживет: сколько лет понадобится россиянам на захват всей Украины

Россиянам понадобится от 67 до 89 лет на полный захват Украины

Российское наступление продолжается почти на всей линии фронта, из-за чего захватчики хоть и теряют огромное количество людей, но все равно показывают продвижение. Однако при нынешних темпах, полностью захватить Украину ей удастся через много десятков лет.

Как сообщает издание Welt, в мае российским войскам удалось захватить больше, чем за любой другой месяц с 2022 года. Отмечается, что в настоящее время оккупантам удается захватывать 15-20 квадратных километров за день.

Издание отмечает, что на этом фоне Украина испытывает перебои с поставками западного вооружения, а ее бригады в некоторых местах истощены и испытывают нехватку личного состава. При этом США даже обещанное прошлой администрацией вооружение начинает переправлять в другие места, например, на Ближний Восток. У России такой проблемы нет — на фоне слухов о скором завершении войны все больше россиян идут в армию, чтобы потом получить какие-то льготы и выплаты. Кроме того, ее оборонная индустрия работает на полную мощность.

Однако если данные о продвижении россиян верны, то даже с такими успехам достичь полного захвата Украины захватчикам в обозримом будущем не удастся. Согласно данным аналитического ресурса DeepState, на 17 июня под контролем россиян находилось 113 384,54 квадратных километра украинской территории. Если учесть, что площадь Украины составляет примерно 603,7 тысячи квадратных километров, то оккупантам осталось захватить "всего" 490 315 квадратных километров.

По расчетам "Телеграфа", при сохранении текущих темпов продвижения, российской армии понадобится еще от 67 до 89 лет. К слову, Владимиру Путину уже 72 года, то есть даже в оптимистическом сценарии до "славной победы" он не доживет.

Исходя из данных Генштаба, россияне ежедневно теряют около 1000 солдат на фронте, то есть при сохранении интенсивности боевых действий, для полного захвата Украины Кремлю придется пожертвовать еще 24-32 миллионами человек.

Стоит отметить, что более реалистические оценки зависят от большого количества факторов, вроде состояния экономики, возможностей производить оружие, готовности населения к сопротивлению и так далее. Однако если исходить исключительно из оценок территориальных изменений на фронте, как это делают западные СМИ, то математика складывается далеко не в пользу Путина.

Напомним, ранее российский оппозиционер Илья Пономарев рассказывал о том, чего действительно хочет Путин от Украины. По его словам, дело не в снятии санкций и даже не в захвате территорий.