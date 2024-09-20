Не имеют права триндеть о войне: у Семена Семенченко есть три вопроса к нардепам

Экскомбат сомневается в умственных способностях народных избранников

Бывший командир добровольческого батальона "Донбасс" НГУ Семен Семенченко считает, что те нардепы, которые не участвуют в отражении полномасштабной российской агрессии или не помогают обороне Украины финансово, не имеют права высказываться на тему войны.

Об этом ветеран АТО и народный депутат ВРУ VIII созыва Семен Семенченко рассказал в интервью сайту "Телеграф ".

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Если мы не выиграем, к разделу Украины присоединятся и наши западные соседи, — Семен Семенченко, ч. II".

— В 1940 году, когда Франция потерпела поражение в войне с Германией, были президенты, министры, общественные деятели, депутаты, которые рассказывали, что Гитлера невозможно победить. Что нужно дружить с Гитлером. А были другие, было сопротивление. И кто из них был прав, мы знаем, — говорит экснардеп.

Комментируя замечание, что некоторые депутаты от "Слуги народа" говорят, что сейчас не 1941 год и тотальной войны никогда не будет, Семен Семенченко заявил:

— Я бы замерил IQ всех этих людей. Вообще, у них есть умственные способности для того, чтобы анализировать ситуацию? Я бы задал вопрос [таким депутатам]: "А ты сам воюешь? Или, может, твои дети воюют? Может, ты отдал последние деньги на оборону?" Что-то мне кажется, что нет. А если нет, ты не имеешь права вообще что-то триндеть.

Он напомнил, что есть страны, где родоплеменные общества побеждали армии XX века.

— О Вьетнаме и Афганистане не буду напоминать, но даже они побеждали США, Великобританию, СССР. Либо мы побеждаем сейчас, либо Украины просто не будет. Я за первый вариант.

Напомним, ранее бывший комбат "Донбасса" назвал признаки новой волны мобилизации в России.