Укрытия без правил: имеют ли право владельцы паркингов диктовать свои условия во время тревоги

На четвёртый год полномасштабного вторжения проблемы с регуляцией правил пользования укрытиями до сих пор не решена

Жители Киева жалуются на трудности с доступом к укрытиям, обустроенным в подземных паркингах. Во время воздушной тревоги людей выгоняют с парковочных мест, ограничивают в передвижении внутри укрытий или вообще не разрешают заходить. В законе предусмотрено, что порядок использования защитных сооружений должен устанавливаться военными администрациями. Но во многих регионах, в том числе в Киеве, такие документы либо не разработали, либо не обнародовали. Из-за этого даже официально внесённые в реестр укрытия часто функционируют по неофициальным "инструкциям" от владельцев или руководителей ОСМД.

В Киеве немало паркингов и подземных стоянок внесены в официальный список укрытий, но на практике попасть и укрыться там может быть не так просто. Журналист "Телеграфа" зафиксировал ситуацию, когда жильцам многоквартирного дома на Оболони запретили находиться в паркинге на местах для машин – разрешили лишь стоять в проезде – об этом сообщается в соответствующей "инструкции".

Семь правил придумали владельцы подземного паркинга

Так что же на самом деле должно регулировать поведение людей в укрытии, если они расположены в частных паркингах? Имеют ли право владельцы самостоятельно устанавливать ограничения?

Правовое регулирование и реальность

Согласно статье 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", именно военные администрации должны определять порядок использования сооружений гражданской защиты. Этот порядок должен распространяться на все укрытия независимо от формы собственности — государственной, коммунальной или частной — и регламентировать правила доступа, содержания и эксплуатации таких объектов. В частности, должно быть обеспечено:

готовность укрытий к использованию в соответствии с законодательными требованиями;

круглосуточный и беспрепятственный доступ к ним во время воздушной тревоги;

ответственность владельца или балансодержателя за содержание сооружения в надлежащем состоянии.

Порядок распространяется на все укрытия, независимо от формы владения

Если объект, в частности паркинг, внесён в официальный перечень укрытий, он автоматически становится частью системы гражданской защиты. Его владелец или балансодержатель обязан обеспечить доступ и содержание сооружения в соответствии с требованиями, которые должна определить военная администрация. На основании такого порядка свои внутренние правила могут разрабатывать и другие ответственные стороны — государственные учреждения, местные власти, ОСМД или управляющие компании, в собственности или пользовании которых находятся эти помещения

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Однако в случае Киева этот базовый документ до сих пор не утверждён или не обнародован, поэтому большинство укрытий фактически функционируют по неформальным правилам, не имеющим чёткого нормативного основания.

Комментарий юриста

Юрист Ростислав Кравец в комментарии "Телеграфу" пояснил, что порядок пребывания людей в укрытиях, расположенных в частных помещениях, в частности паркингах, сейчас не урегулирован никакими отдельными нормативными актами.

"Что касается пребывания в частных паркингах и помещениях, которые переоборудованы или используются как укрытия, всё это регулируется внутренними правилами той организации, ОСМД или компании, которая ими управляет", — сказал Кравец.

По его словам, существует общий Кодекс гражданской защиты, но он не содержит конкретных норм относительно правил пребывания в укрытиях в частной собственности. Следовательно, все требования, которые устанавливают такие организации, как правило, касаются базовых вещей — не мусорить, не употреблять алкоголь, не создавать угрозы для других. Это соответствует общим принципам безопасного поведения, но не является отдельно определёнными государством нормами.

"Никаких ограничений относительно самого факта пребывания людей в таких помещениях нет и не может быть. Ни относительно того, где именно стоять в паркинге, ни относительно наличия, например, средств пожаротушения или запасов воды — всё это не урегулировано никаким нормативным актом", — добавил юрист.

Кравец подчеркнул, что ОСМД или другие уполномоченные структуры имеют право информировать жильцов о правилах поведения во время пребывания в укрытиях — в частности вывешивать соответствующие сообщения. Но такие внутренние распоряжения не должны ограничивать доступ к укрытию и противоречить правам других граждан.

Ситуации из жизни: отсутствие регулирования создаёт коллизии

Журналист "Телеграфа", который лично пользуется укрытием в виде подземного паркинга, также подтверждает: никакого утверждённого порядка действий в Киеве до сих пор нет. И именно это, по его словам, создаёт коллизии в реальных ситуациях.

"Я искал — и не нашёл ни одного действующего порядка от Киевской городской военной администрации. А он должен был бы быть первым шагом — базовым документом, на который уже могли бы ориентироваться ОСМД или частные компании. А пока его нет, все эти "внутренние правила" — это просто бумажка без юридической силы", — рассказал он.

Именно из-за отсутствия регулирования возникают ситуации, когда администрация паркинга запрещает пребывание людей на парковочных местах во время тревоги. По словам журналиста, раньше жильцы отходили с парковочных мест, если приезжала машина, — всё решалось договорённостью на месте. Но теперь охрана сгоняет людей на проезжую часть — с формулировкой, что "места частные".

"Если бы существовал чёткий порядок, где было бы сказано: нельзя занимать парковочные места — тогда всё понятно, и никто не спорил бы. Но пока такого документа нет, администрация принимает свои правила по своему усмотрению. При этом сама же не обеспечивает воды, элементарных условий или безопасности. А мы не понимаем, что нам разрешено, а что — нет", — отметил журналист.

Отдельный конфликт возник, по его словам, во время очередной атаки дронов на Киев. Люди находились в укрытии, некоторые — рядом с автомобилями. Одна из владелиц авто заявила, что мужчина, который пользовался ноутбуком вблизи её машины "считывает данные с её бортового компьютера", вызвала охрану — и из укрытия выставили трёх человек, в том числе семью с ребёнком.

Журналист также обратил внимание: в Киеве есть положение, регулирующее доступ к укрытиям для людей с инвалидностью, но даже оно выполняется не всегда. А для большинства жильцов никакого действующего порядка относительно условий пребывания в укрытии до сих пор не утверждено.

"Четвёртый год полномасштабной войны, а мы до сих пор не знаем, что обязан предоставить паркинг, что разрешено жильцам, заходящим в укрытие, и за что отвечает администрация", — подытожил он.

Усиление ответственности за нарушение правил содержания укрытий

В то же время с 2025 года вступили в силу изменения в законодательство, которые предусматривают повышенную ответственность за нарушение правил содержания укрытий. Согласно закону № 4200-IX и обновлённым положениям Кодекса Украины об административных правонарушениях:

за недопуск граждан в укрытия предусмотрен штраф в размере 1700–3400 грн ;

; за нарушение требований к содержанию защитных сооружений — 2250–5100 грн ;

; за повторное нарушение — от 5100 до 8500 грн.

Кроме того, статья 270 (2) Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет в случае, если из-за таких нарушений лицо получает средней тяжести или тяжкие телесные повреждения, или погибает.

В Департаменте муниципальной безопасности КГГА подчеркнули: все владельцы, пользователи и балансодержатели укрытий, включённых в официальный фонд защитных сооружений гражданской защиты, обязаны обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к ним во время воздушной тревоги. В случае недопуска или выявления других нарушений жильцам рекомендуют сообщать об этом по номеру 102.

Ранее "Телеграф" писал, что в результате российского обстрела Киева 16 июня был поврежден торговый павильон и зафиксировано попадание в частный сектор. Несмотря на это, оккупационные войска продолжают распространять ложь о том, что наносят удары исключительно по военным целям.