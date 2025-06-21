Лазурное чудо в Украине затмевает Мальдивы. Где искать озеро, что взорвавло соцсети

В последние годы оно приобрело большую популярность

В Украине есть немало красивых и чистых озер, которые манят к себе жаркими летними днями. В Черновицкой области есть особое озеро с такой прозрачной хрустальной водой, что ее можно сравнить с водами Индийского океана на Мальдивах.

"Телеграф" рассказывает о "Буковинских Мальдивах" — озере в селе Испас Вижницкого района Черновицкой области. Озерцо небольшое, а вода в нем настолько прозрачная и лазурная, что село благодаря этому водоему стало популярным. Фото и видео с озера невероятны, они взрывают сети.

Озеро так и подписано на карте — Испасские Мальдивы

Озерцо имеет родниковое происхождение, поэтому вода в нем очень холодная. Круглый год она имеет примерно одну температуру – около +5 градусов. Поэтому в ней не размножаются микроорганизмы, делающие воду мутной. В летнюю жару в озерце приятно охладиться.

На дне виден каждый камень. В воду ведет деревянный мостик, который выглядит очень инстаграммно.

За что Израиль присвоил селу Испас высокое звание

Само село Испас большое и живописное. Оно расположено на берегу реки Черемош. В селе также интересно посмотреть Вознесенскую церковь с колокольней (1856 год).

Интересно, что село входит в список Праведников народов мира – почетное звание, присуждаемое Государством Израиль тем, кто в годы Второй мировой войны спасал евреев от уничтожения нацистами на территории Европы. Когда в 1941 году члены местной пронацистской организации "Кузи", расправившись с евреями соседних сел, пришли в Испас, испасовцы спрятали еврейских 15 семей (100 человек), рискуя собственными жизнями.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самом высоком озере Украины. Бребенескул спрятан в самом сердце Карпат.