Теперь вместо озера… Российская оккупация уничтожила живописный водоем (фото, видео)

Этот водоем появился в конце 1950-х

В оккупированном Россией Северодонецке Луганской области полностью высохло одно из озер. Этот водоем был создан искусственно, но за длительное время господства на этой территории оккупантов исчезло.

Об этом сообщает "Трибун", публикуя спутниковые снимки. Отмечается, что еще в 2022 году озеро было полноводным.

"В оккупированном Северодонецке полностью высохло Парковое озеро ", — говорится в сообщении.

Парковое озеро в 2022 году

Парковое озеро в 2025 году

Факт высыхания подтверждают не только спутниковые снимки, на которых видно, что в 2022 году озеро было с водой, а в 2025 полностью высохло. Ведь в сети показали и свежее видео из этой местности. На ролике видно, что побережье озера поросло травой и камышами, вокруг повалено несколько деревьев, а само озеро — теперь засохший ил и земля.

Северодонецк на карте

Заметим, что в Северодонецке до оккупации было два озера: Парковое и Чистое. Эти водоемы были созданы искусственно и выполняли более эстетическую функцию. Но за время их существования там поселилось много живности. Однако озеро Парковое полностью высохло и исчезло.

Учитывая, что оно образовалось не естественно, водоем вряд ли сам сможет восстановить свою полноводность. Возможно, только во время дождей и зимнего периода оно будет наполняться водой. Однако в настоящее время Парковое озеро демонстрирует то, что российская оккупация сеет упадок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне уничтожили еще один большой водоем в Донецкой области.