Украинская Шри-Ланка с невероятными видами. Где это и сколько стоит отдых

Вокруг карьера с озером раскинулся хвойный лес

В Украине есть немало уникальных мест для летнего отдыха. К примеру, Черепашинецкий карьер в Винницкой области с живописным озером бирюзового цвета.

"Телеграф " расскажет, сколько стоит отдых на этом карьере, а также как до него добраться. Заметим, что это место часто называют украинской Шри-Ланкой или Мальдивами.

Черепашинецкий карьер

На территории этого карьера находится живописное и прозрачное озеро. При этом максимальная глубина водоема достигает 100 метров. Сам же карьер окружен хвойными лесами и холмами. Раньше здесь добывали гранит, а сейчас это одно из лучших курортных мест Украины.

Черепашинецкий карьер

Черепашинецкий карьер в Винницкой области

Озеро на территории карьера образовалось в 1990-е годы. После приостановки его разработки территорию затопили подземные источники.

Заметим, что пляжи и закаты в воду не обустроены. Следует быть осмотрительными, поскольку в некоторых местах торчат из-под воды большие куски гранита.

Черепашинецкий карьер в Винницкой области

Черепашинецкий карьер на карте

Стоимость отдыха

Аренда жилья на базах отдыха от 2200-3500 грн в сутки, есть аренда целых домов.

Однодневный тур из Киева (трансфер + сопровождение) 700–1390 грн.

Аренда шезлонга/беседки/мангала/катамарана составляет от 200 до 800 грн, в зависимости от вида.

Как доехать до Черепашинецкого карьера

Из Винницы:

Автомобилем: ехать надо по трассе Житомирская (E40/M21), а перед селом Загребельня вернуть на село Черепашинцы. Далее примерно километр грунтовкой до карьера

Общественным транспортом: автобус "Винница — Голубовка". Он ходит от автовокзала – три раза в день: 6:40, 11:30, 15:40, билет примерно 100 грн. Также есть маршрутки из Калиновки.

Из Киева:

На авто следует ехать по трассе Е40 в Житомир, далее М21 в Загребельную, затем Черепашинцы и до карьера — 4–5 часов дороги.

Автобусные туры: выезд из Киева (обычно метро Житомирская), трансфер автобусом, экскурсионное обслуживание – от 700 до 1390 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что неподалеку от Житомира есть "голубая лагуна", которую называют украинскими Мальдивами.