Россияне запустили по Украине стаю беспилотников: где объявили тревогу и раздаются взрывы (обновлено)
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Большинство регионов востока, юга и центра находятся в зоне воздушной тревоги.
Российские оккупанты вечером 22 июня снова запустили по Украине большое количество ударных беспилотников и дронов-приманок. В большинстве восточных, южных и центральных областей объявили воздушную тревогу, в некоторых городах уже гремели взрывы – там ПВО отражало атаку беспилотников.
По данным мониторинговых каналов, в воздухе находится около 100 ударных БПЛА и имитаторов. В каких регионах объявили воздушную тревогу из-за российских беспилотников:
- Николаевская область;
- Донецкая область;
- Одесская область;
- Херсонская область;
- Запорожская область;
- Днепропетровская область;
- Полтавская область;
- Сумская область;
- Черниговская область;
- Киевская область.
- Кировоградская область;
- Черкасская область;
Взрывы уже гремели в Киевской и Харьковской областях, где работали мобильные огневые группы. Визуальная и / или акустическая фиксация беспилотников прошла в Одесской, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Угрозу ряду регионов подтверждают Воздушные силы, опубликовавшие приблизительные маршруты вражеских дронов.
Напомним, что 21 июня вечером взрывы раздавались в Сумах. Мониторы писали, что якобы есть попадание дрона в многоэтажку. Однако в ОВА сообщили, что россияне атаковали Сумы ударным дроном "Ланцет". Зафиксировано также повреждение помещения одного из предприятий. До этого россияне в ночь на 21 июня атаковали Одессу ударными беспилотниками. В городе было слышно много взрывов, в одном из районов города вспыхнул пожар.
Также оккупанты вечером 21 июня нанесли удары по Сумской области, а также по Краматорску и Славянску в Донецкой области. В результате вражеской атаки были пострадавшие, разрушения, получила повреждена жилищная инфраструктура, погиб подросток в Славянске. В Краматорске в течение дня 22 июня количество погибших выросло до четырех.
Российские оккупанты бьют по большим городам Украины не только с целью убить как можно больше гражданских, но и подкосить украинскую экономику. Какие-либо российские удары не являются "ответом" на украинские атаки, поскольку враг планирует и расписывает их заранее.