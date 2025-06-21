Одесса под атакой беспилотников: в городе были слышны взрывы

Городские и областные власти пока не комментировали последствия атаки окупантов

Россияне в ночь на 21 июня атаковали Одессу ударными беспилотниками. В городе было слышно много взрывов, в одном из районов города вспыхнул пожар. О пострадавших в результате атаки врага пока неизвестно.

По данным мониторинговых каналов, Одесскую область пыталось атаковать не менее 15 "шахедов". Около 10 из них атаковали непосредственно областной центр. Атаку врага подтвердил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Одесская область — воздушная тревога!.. Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!", – написал он.

Городские и областные власти пока не комментировали последствия атаки оккупантов. Местные каналы и издания пишут, что в одном из районов города после атаки возник пожар – предварительно из-за падения обломков сбитого беспилотника россиян. Пока не сообщалось о пострадавших или погибших в результате удара.

Напомним, что Одессу уже не первую ночь атакуют россияне. Так, в ночь на пятницу, 20 июня город пережил очередной массированный удар российскими беспилотниками. Несмотря на активную работу сил ПВО, есть многочисленные разрушения, вспыхнули пожары. Есть погибший и пострадавшие.

Как сообщал "Телеграф", Россия нанесла удары по Одессе также в ночь на 17 июня. Госпитализировали более 10 человек, были повреждения жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и т.д. А в ночь на 10 июня в результате российской дроновой атаки был поврежден родильный дом, а также станция переливания крови, спортивный комплекс, легковые автомобили и жилые дома.