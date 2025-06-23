Не захотите сажать что-нибудь другое: какая зелень для салата растет невероятно быстро

Стратегия позволяет обеспечить семью свежими витаминами из собственного огорода

На огородах по всей Украине сейчас активно высаживают быстро растущую зелень, которая может дать первый урожай уже через неделю. Самым популярным выбором стал кресс-салат – его можно срезать буквально через семь дней после посева.

Но посадить можно не только это растение. "Телеграф" расскажет, что можно посадить еще на огороде.

Руккола также быстро завоевывает грядки огородников. Эта ароматная зелень появляется через 7-10 дней и не требует особого ухода. Многие выбирают шпинат, особенно сейчас, когда еще не установилась сильная жара.

Салат слоеный разных сортов дает урожай через 2-3 недели, а кинза радует своим пряным ароматом примерно в те же сроки. Любители итальянской кухни активно высаживают базилик, который хотя и нуждается в тепле, но быстро разрастается.

Главным условием быстрого роста остается регулярный полив и выбор правильного места в огороде. Многие огородники практикуют посев кресс-салата каждые две недели, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета.

Такая стратегия позволяет обеспечить семью свежими витаминами из собственного огорода уже к концу июня.

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