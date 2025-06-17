Подал в отставку и пропал со всех радаров: где сейчас экс-председатель СБУ Грицак

Сейчас экс-чиновник не появляется на публике

Василий Грицак — известный генерал армии Украины, который стал четырнадцатым руководителем Службы безопасности Украины. Также он являлся членом Совета национальной безопасности и обороны Украины. В последнее время о чиновнике нет новостей, как и об экс-главе СБУ Валерии Хорошковском.

"Телеграф" расскажет больше о деятельности генерала, чем он запомнился, а также чем занимается сейчас.

Что известно о Василии Грицаке

Грицак родился в 1967 году в селе Буща Ровенской области. Изучал историю в Луцком педагогическом институте имени Леси Украинки. В 1993–1997 годах учился в Институте подготовки кадров СБУ. В 1998–2006 годах он проходил курсы Национальной академии СБУ.

С 1990 года Грицак продолжил военную службу в органах безопасности, имея звание сержанта. В 1991-1999 годах Василий находился на оперативных и руководящих должностях в отделе защиты национальной государственности УСБ в Ровенской области.

Грицак начал карьеру с СБУ Ровенщины, фото СБУ

В 2000—2004 годах Грицак возглавлял отдел Управления по защите нацгосударства Департамента защиты нацгосударства и борьбы с терроризмом. В течение года был заместителем начальника Управления контрразведывательных мер по борьбе с терроризмом.

В 2005-2008 годах Грицак был начальником Киевского областного управления СБУ. В течение года он возглавлял Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области. Еще год Василий работал первым заместителем Председателя СБУ – начальником Главного управления "К" по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Грицак занимал разные должности в СБУ, фото из сети

При участии Грицака в Житомирской области задержали и доставили в Киев экс-главу Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея Пукача. Позже его признали виновным в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе и приговорили к пожизненному заключению.

В 2014 году Грицака был назначен первым заместителем председателя СБУ и руководителем Антитеррористического центра этой структуры. В 2015 году Василия избрали председателем СБУ.

В 2015 году Грицак стал главой СБУ, фото УНИАН

В 2016 году Грицак получил воинское звание генерала армии Украины. Вскоре он обратился к руководителю службы безопасности России Александру Бортникову, обвинив российскую агентуру в организации терактов в Украине.

"Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам специальных служб. Вы перешли все возможные границы, которые только можно перейти. И вы, и я знаем, что к терактам на территории Украины — и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне, и в других городах — — к организации этих терактов причастны работники спецслужб", — говорил он.

Грицак обвинял Россию в терактах, фото из сети

Также Василий руководил спецоперацией в Одессе, во время которой задержали 27 диверсантов, готовивших создание "Одесской народной республики". В 2016 году СБУ предотвратила теракты во Франции, которые могли устроить на чемпионате Европы по футболу "Евро-2016". Также ведомство расследовало деятельность ППК "Вагнера".

Где сейчас Василий Грицак

В 2019 году Грицак подал в отставку с должности главы СБУ. Президент Украины Владимир Зеленский перевел его с военной службы в запас СБУ.

В том же году Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство против экс-чиновника. Речь шла о том, что Грицак, будучи главой СБУ, мог совершить госпредательство и шпионаж.

В 2020 году журналисты Bihus заметили экс-главу СБУ на дне рождения бывшего заместителя главы СБУ и экс-председателя т.н. "департамента К", Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Павла Демчина.

Грицак на Land Cruiser, скриншот Bihus

Позже в сети появились записи разговора пророссийского нардепа Виктора Медведчука и экс-помощника Путина Владислава Суркова. Во время нее упоминали Грицака и его якобы контакты с "министром обороны ДНР" Владимиром Кононовым в 2014 году. Бывший глава СБУ подтвердил, что вел переговоры с Кононовым, однако только по обмену пленными.

Также некоторые пользователи сети поинтересовались на сайте "Доступ к правде", какой статус сейчас имеет Грицак в системе Службы безопасности Украины. В ведомстве не подтвердили, но и не опровергли, работает ли сейчас Грицак в СБУ: "По результатам обработки сообщаем об отказе в удовлетворении запроса, поскольку запрашиваемая вами информация содержит не публичные сведения в понимание ЗУ "О доступе к публичной информации" и отнесены к категории информации с ограниченным доступом".

Грицак не ведет публичную жизнь, фото из сети

Бывший глава СБУ не ведет страницы в социальных сетях. Похоже, он предпочитает частную жизнь. Также в последние годы он не дает интервью.

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