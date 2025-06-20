Россия превратила когда-то популярный курорт в пустоту: свежие фото из Азовского моря поражают

Вместо курортного бума – пустые пляжи

Когда-то популярный курорт на Азовском море превратился в почти безлюдный город посреди летнего сезона. Вместо тысяч отдыхающих, обычно заполнявших Бердянск в июне, на пляжах можно увидеть только единичных рыбаков.

"Телеграф" покажет, как выглядит сегодня когда-то популярный курорт на Азовском море. Оккупация полностью изменила лицо города, потерявшего свой туристический статус.

В сети появились свежие фото пляжей временно оккупированного Бердянска во время курортного сезона. Снимки были опубликованы в одном из местных Telegram-каналов Запорожской области.

Пляжи Бердянска, июнь 2025

Можно встретить единичных рыболовов

"Почти пустые пляжи — вот так сегодня выглядит наш захваченный орками Бердянск. Скучаем по нашему морю", — написали авторы сообщения. На фотографиях видны практически безлюдные пляжи, где раньше летом не было свободного места.

Туристов практически нет

Так теперь смотрится курорт

Видеозаписи с набережной также подтверждают упадок курортной зоны. "Приезжих мало, не видно особо. Хотя в прошлом году на косе базы отдыха были заняты. А так частный сектор слабо заселен", — рассказывает автор одного из видео.

Местные жители сообщают, что температура воздуха уже достигает 30 градусов, но туристов практически нет. По словам очевидцев, базы отдыха на Бердянской косе заселяют преимущественно организованными группами, а частный сектор остается почти пустым.

"Пока война не закончится, так примерно и будет", — комментирует свое видео мужчина. На популярных ранее пляжах вместо отдыхающих теперь можно увидеть только рыбаков с удочками.

Город, который до начала полномасштабного вторжения принимал десятки тысяч туристов каждое лето, теперь борется за выживание под оккупацией.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как оккупация уничтожила туристический рай Херсона. Оккупанты превратили когда-то популярный курорт в бедное и заброшенное место.