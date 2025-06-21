Заброшенные и забытые пляжи. Как сейчас выглядит популярный оккупированный курорт Азовского моря (видео)

Курортный поселок уже четвертый год в оккупации

Российская оккупация уничтожила немало украинских курортных городов и сел. Не исключением стал и Урзуф на побережье Азовского моря.

В сети уже появились свежие кадры этого курортного поселка. Заметим, что Россия оккупировала Урзуф в 2022 году.

На видео видно, что люди на пляже есть, но их не так и много. До полномасштабного вторжения в летний период все побережье Азовского моря было так заполнено людьми, что их покрывала лежали практически друг у друга. Сейчас же даже водные развлечения вроде катания на банане, катамаране и тому подобное не так популярны.

Урзуф к оккупации

Вода в Азовском море сейчас чистая и спокойная, но купается уже не так много людей. Ведь значительное количество боится водных мин, которые не раз уже вымывало на берег. При этом оккупационные власти почти ничего не делают, чтобы улучшить ситуацию курорта.

Урзуф до оккупации

Урзуф на карте

Примечательно, что до полномасштабного вторжения в Урзуфе была военная база "Азова", военные которой до последнего защищали поселок. Сейчас же не только пляжи поселка, но и близлежащие территории становятся все более дикими. На территории Урзуфа продолжает расти популяции волков, диких кабанов, степных сурков и т.д.

Напомним, что примерно такая же участь постигла и легендарный курортный городок Бердянск. Там пустые пляжи и улицы, а красивые фонтаны в центре города оккупационные власти засыпали песком, чтобы не тратить на них воду.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне превратили известный курорт в город-призрак. На пляжах гуляет больше бродячих собак, чем людей.