Цель – Стерненко: история всех нападений на известного украинского активиста

За последние несколько лет был целый ряд подобных инцидентов

Известный украинский волонтер, блогер и активист Сергей Стерненко, который освещает тему войны России против Украины и собирает донаты для ВСУ в очередной раз подвергся нападению, в результате которого пострадал. За его жизнь в рамках общественного деятеля это не первый случай.

На фоне последней информации о нападении на блогера "Телеграф" решил собрать обширный материал о прошлых покушениях на Стерненко. Стоит отметить, что за последние несколько лет был целый ряд подобных инцидентов.

Коротко о том, кто такой Сергей Стерненко

Сергей Вячеславович Стерненко — активист, волонтер, украинский общественный деятель, бывший лидер одесского "Правого сектора"

Родился 20 марта 1995 года в селе Садовое Одесской области.

В 2016-м получил высшее образование по специальности "Правоведение" в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Через три года окончил Одесский национальный университет им. Мечникова. Также учился на магистратуре Института международных отношений КНУ им. Шевченко по специальности "Международное право".

В январе 2014 года Стерненко присоединился к Евромайдану в Одессе, а затем и возглавил его. Активно участвовал в Революции Достоинства в Киеве. Он принимал непосредственное участие в противостояниях на улице Грушевского в столице 20 февраля 2014 года.

После создания 5 февраля 2014 в Одессе "Правого сектора" в возрасте 18 лет Сергей Стерненко сначала возглавил одесскую, а через пару месяцев уже и областную ячейку организации.

В начале 2017 года Стерненко ушел из "Правого сектора" и BBC он говорил, что эта организация перестала развиваться.

18 ноября 2017 года Сергей Стерненко был одним из участников акции против застройки части территории Городского сада Одессы – Летнего театра. Сам пришел в полицию, когда узнал, что его подозревают в организации массовых беспорядков во время акции против застройки.

Позже Одесский Приморский районный суд избрал активисту меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 600 тыс. гривен. Сумму залога внес глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, но апелляционный суд залог отменил, приняв решение о личном обязательстве.

В апреле 2018 года создал в Одессе Общественную организацию "Неравнодушные".

Нападение и избиение Стерненко. Февраль 2018

7 февраля 2018 года на Сергея Стерненко было совершено нападение в Одессе возле его дома. Там его поджидали двое неизвестных и как только он припарковал машину, злоумышленники набросились на него и избили.

В результате Стерненко получил серьезные травмы и неделю пролежал в больнице. У него была диагностирована резаная рана левого бедра, а также врачи зафиксировали сотрясение мозга, и ушиб грудной клетки.

Тогда активист уверенно обвинил мэра Одессы Геннадия Труханова в организации нападения и назвал это местью за общественную деятельность.

Позже Стерненко сообщил подробности нападения. В тот день около 18:55 он вместе со своей девушкой приехал к дому. У него тогда начинался домашний арест.

В тот момент на него было совершено нападение с использованием предмета, похожего на биту. Блогер писал, что пытался отразить удары, но выйти из авто не мог. После этого нападавшие стали убегать. Кроме того, нападавшие повредили автомобиль Стерненко.

"В полицию предоставил искромсанную металлическим лезвием одежду с несколькими разрезами, сейчас, как сообщает полиция, они проводят следственные действия", — писал активист.

Лица у нападавших были закрыты.

Нападение и выстрел в затылок. Май 2018

1 мая 2018 года на Стерненко было совершено очередное нападение и снова возле его дома. О происшествии блогер рассказывал на своей странице в Facebook. По его словам, он услышал выстрел и почувствовал удар в шею сзади. Обернувшись Стерненко увидел, как нападавших начал убегать. Однако догнать его таки удалось с помощью прохожих.

Активист также публиковал видео задержания нападавшего.

В тот же день Стерненко сообщил, что личность нападавшего установлена. Им оказался 39-летний уроженец Казахстана Баймукашев Абзал Амангалиевич, получивший в 2003 году украинское гражданство. Он проживал в поселке Черноморка возле Одессы. Стерненко также добавил, что Баймукашев стрелял "из переделанного стартового пистолета".

3 мая стало известно, что Баймукашева арестовали на 60 суток.

Двое нападавших и смертельное ранение. Май 2018

Серия нападений на Стерненко продолжилась и 24 мая случилось очередное и снова возле его дома. Оказав сопротивление, он ранил одного их нападавших. Ранение ножом в живот в итоге оказалось смертельным, что констатировали прибывшие на место медики.

Советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк в тот же день сообщил, что правоохранители установили местонахождение и задержали другого фигуранта резонансных событий.

По его словам, второй нападавший и сам Стерненко получили телесные повреждения.

Личность погибшего была установлена и им оказался Иван Кузнецов. Второй нападавший — Андрей Исайкул.

11 июня 2020 года Служба безопасности Украины объявила Сергею Стерненко подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Украинский хельсинский союз по правам человека считает преследование активиста политически мотивированным.

26 мая стало известно, что полиция отпустила участника конфликта с Сергеем Стерненко. Об этом в комментарии "Громадському радіо" рассказал Форостяк.

"Сейчас он проходит как свидетель. Подозрение ему еще не объявили. Он был задержан в порядке статьи 208, был доставлен в медицинское учреждение. Ему оказали помощь, потом с ним провели процессуальные действия, но статус у него сейчас как у свидетеля", — сказал он.

Сам активист утверждает, что раны наносил только во время нападения. Все свои действия он называет необходимой самообороной.

21 января 2021 года суд отменил домашний арест и освободил Стерненко под личное поручительство народного депутата от партии "Голос" Романа Лозинского.

В декабре 2023 года Приморский суд г. Одессы закрыл дело о гибели участника нападения на активиста Сергея Стерненко в 2018 году.

"Сторона обвинения не доказала мою вину, в моих действиях не было умысла на умышленное убийство. И не могло быть, потому что я защищал свою жизнь во время уже третьего заказного нападения в 2018 году в Одессе.

Это был очень трудный путь — доказать, что ты имел право защищаться, когда против этого давила российская агентура, Аваков и многие существа типа Кивы, Шуфрича, Дубинского и т.д. Но мы победили", — сообщил Стерненко на своей странице в Facebook.

Громкое заявление после убийства Ганула. Март 2025

14 марта в центре Одессы был убит украинский активист Демьян Ганул. После этого активист и волонтер Сергей Стерненко заявил о слежке за собой.

"Никто из нас не в безопасности. Россияне охотятся за украинскими активистами, волонтерами, общественными деятелями. Несколько месяцев назад мы также обнаруживали слежку за мной. Лица, которые его организовали, находятся за границей и работают на российские спецслужбы", — написал Стерненко в Facebook.

Май 2025

1 мая 2025 года было совершено очередное покушение на Сергея Стерненко. О происшествии он сообщил в своем Telegram-канале.

"На меня совершено нападение. Ранен", — отметил активист, а позже сообщил, что угрозі для жизни нет.

Как скоре выяснилось, нападавшей была женщина.

"Нападавшая задержана. Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они, я бы ничего уже не мог писать. Буквально спасли мне жизнь", — говорится в сообщении.

"Сотрудники Службы безопасности предотвратили убийство известного общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко. Сегодня на него было совершено покушение из огнестрельного оружия. Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападающая задержана на месте. Жизни Сергея Стерненко пока ничего не угрожает. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия. О ходе ситуации будем информировать отдельно", — сообщили в СБУ.

Уголовное преследование

Сергей Стерненко – фигурант нескольких громких дел. Первый эпизод, по которому суд первой инстанции в феврале 2021 года приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы, касается похищения и пыток руководителя одесского отделения партии "Родина" Сергея Щербича в апреле 2015 года.

За несколько дней до того, как Щербич должен был получить мандат депутата одного из райсоветов Одесской области, его вызвали на встречу, увезли в неизвестном направлении с мешком на голове, избивали и требовали отказаться от депутатства. Следствие утверждало, что среди напавших на Щербича, якобы был именно Сергей Стерненко.

Его обвинили в разбойном нападении, незаконном хранении огнестрельного оружия и похищении человека. Стерненко отправили в СИЗО, но затем перевели его на круглосуточный домашний арест.

Сам Стерненко все эти обвинения неоднократно отрицал и называл дело сфабрикованным. Апелляционный суд, пересмотревший приговор суда предыдущей инстанции, пришел к выводу, что потерпевший Щербич хаотично менял свои показания. Стерненко признали виновным по статьям 146 и 263 Уголовного кодекса Украины и приговорили к 3 годам лишения свободы с заменой на 1 год условного срока.

Другое громкое дело в отношении Сергея Стерненко касается обвинения в умышленном убийстве в 2018 году. В том году на Стерненко совершили три нападения, во время последнего из них, 28 мая, он смертельно ранил одного из нападавших – Ивана Кузнецова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью 2024 года Стерненко публично объявил о помолвке со своей девушкой Натальей Усатенко.