"Це помста": Малюк розкрив деталі замаху на Стерненка

Системна робота Служби безпеки України дозволила запобігти вбивству Сергія Стерненка

Нещодавній замах на українського блогера та активіста Сергія Стерненка, який вчинили 2 травня, був символічним. Саме цього дня його хотіли ліквідувати, бо він був одним із тих, хто не дав можливості ворогові створити "Бессарабську народну республіку" в Одесі у 2014 році.

Про це Глава СБУ Василь Малюк заявив на зустрічі з журналістами, де був присутній "Телеграф". За його словами, на сьогодні Стерненко поставив на фронт майже 200 тисяч FPV-дронів для понад 600 підрозділів. Стерненко – лідер серед волонтерів, які збирають та передають дрони нашим військовим.

"Друге травня — той день, коли його хотіли ліквідувати. Це певний символічний день для ворога і, разом з тим, для нас. Сергій був один з тих, хто не дав можливості ворогу створити "Бессарабську народну республіку" в Одесі в 2014 році. Сергій був в авангарді тих, хто жовто-блакитними стягами витримував державницьку позицію. Тому в цей день вони йому і хотіли помститись. І це не перший замах на Сергія, четвертий", — сказав Малюк.

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Сергій Стерненко. Фото: facebook.com/sternenko

Глава СБУ наголосив, що ситуація була складною, адже він розумів, що замах може незабаром статися, виходячи з аналізу матеріалів та комплексу оперативно-технічних заходів. Тоді Малюк запросив Стерненка на розмову, вони проговорили елементи його фізичної безпеки, надали професійну охорону.

"2 травня Сергій виходить вранці з під’їзду, першим іде його помічник — цивільний, другим іде Сергій, третім іде співробітник ЦСО А. І поряд з під’їздом в спину Сергію відкриває стрільбу з двух рук жіночка, яка на перший погляд не викликає жодних підозр.

Третім виходив наш співробітник, спрацював професійно, скоротив дистанцію, вибив пістолет, знерухомив. До речі, коли вже "сидів" на ній, йому телефонує наш очільник контррозвідувального відділу, який вів цю справу, каже: "Ми вирахували, ось така-то мадам, поряд квартиру зняла, вона буде здійснювати замах". Він каже: "Та я вже "сиджу" на ній. Порядок", — розповідає Василь Малюк.

Він додав, що системна робота Служби безпеки України дозволила запобігти вбивству Сергія Стерненка.

"Ворог був поряд, ми розуміли, що ФСБ на пів години нас випереджувала, але ми це перекрили за рахунок підняття рівня фізичної безпеки проти кінетичного удару", — підсумував Малюк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Василь Малюк розкрив, хто з ЦСО "Альфа" брав участь у спецоперації "Павутина".