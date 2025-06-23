В ряде городов Ивано-Франковской области слышали взрывы: что известно

В некоторых районах тряслись окна, стены и мебель

В понедельник, 23 июня, около 17:00 в городе Коломыя и не только люди услышали сильный звук взрыва. В полиции выясняют, что это было. В ГСЧС никаких сообщений не было.

Об этом сообщает Telegram-канал "Информатор Коломыя".

Также в сети появились сообщения, что звук взрыва слышали и в районе автостанции, и в центре города, и у вокзала, и даже в районе Нижнего Вербижа и других близлежащих деревень.

Слышали взрывы и в Калушском, Косовском, Ивано-Франковском районах и в курортном Буковеле.

Местные жители пишут, что в некоторых районах тряслись стены, окна и мебель.

Следует отметить, что сигнала тревоги не было.

На данный момент нет какой-либо подтвержденной официальной информации, что это было.

Напомним, в ночь на 23 июня Россия обстреляла Киев и Киевскую область. В результате возникли пожары и разрушения, один человек погиб, еще 8 ранены. Больше всего пострадали Белоцерковщина и Бучанщина. К сожалению, во время повторного российского обстрела травмированы двое спасателей. В Белой Церкви возник пожар в 2-этажном здании отеля, в котором расположена частная больница. Чрезвычайники эвакуировали 6 тяжелобольных пациентов.