Убивал людей в городе: где в Ивано-Франковске можно увидеть "могилу вампира"

Место имеет загадочную историю, связанную с вурдалаком

На Киевском кладбище в Ивано-Франковске расположена так называемая "могила вампира". Это одна из жутких локаций в городе, которая пугает местных историями, связанными с ней. Не менее интересным является старинное кладбище в Днепре, где был похоронен масон.

На кладбище можно увидеть могилу кондуктора железной дороги, который скончался еще в 1936 году, пишет "Телеграф". Существует мнение, что его похоронили на месте, где раньше зарыли настоящего вампира. Но установка надгробия на этой же локации якобы потревожила вурдалаку — мифического существа, способного восстать из могилы. В том же году кровопийца убил 3 человека.

Поговаривали, что на кладбище в Ивано-Франковске был вампир, фото mi100.info

Решил эту проблему местный колдун, загнавший вампира обратно в могилу. Впрочем, в 70-х годах прошлого века вурдалак снова появился. Речь шла о том, что на кладбище обнаружили 6 мёртвых детей со следами укусов на шее. Советская власть не верила в существование вампиров, поэтому списывали это на маньяков.

"Могила вампира", фото Наталии Каблюк

По преданию, чтобы избавиться от кровопийцы, его могилу выжгли военным огнеметом. Дым из могилы люди наблюдали в течение 3 дней. В то же время после этого в Ивано-Франковске прекратились убийства.

Место захоронения вурдалаки, фото mi100.info

Также была версия, что эта история придумана местным писателем Владимиром Ешкилевым. В 2000-х на могиле вампира ночью часто собирались местные неформалы. Сейчас туда уже никто не приходит, но мистическая атмосфера на кладбище по-прежнему сохраняется.

Сейчас на "могиле вампира" тихо, фото mi100.info

Ранее "Телеграф" рассказывал о необычном захоронении времен Первой мировой войны в Киеве. Там можно увидеть немецкие гранаты.