5-летнего особенного мальчика чудом нашли за трое суток в Прикарпатье: что с ним стало (фото, видео)

Его искали почти более 350 человек

Кирилл Боднарук— пятилетний мальчик, потерявшийся в лесу у села Троица Коломыйского района, найден спасателями. Поиски малыша продолжались непрерывно более трех суток.

Ребенок особенный — имеет расстройство аутичного спектра и не разговаривает. Спасатели Специального авиационного отряда ГСЧС Украины с помощью дрона обнаружили малыша в 05:54 в субботу, 21 июня, сообщает ГСЧС. Ребенок истощен, мальчика передали медикам.

Ребенок истощен

Организм малыша обезвожен

Ребенка искали сотни людей

Его обнаружили с помощью дрона

Как проходила поисковая операция

Специалисты обследовали 5 тысяч 500 га местности, в том числе 4 тысячи 600 га лесного массива. С помощью дронов было обследовано 8 тысяч. 902 га территории. Водолазы обследовали 12 водоемов и 155 га прибрежной зоны.

Для поисков малыша использовали беспилотники с тепловизионными камерами. К проведению поисково-спасательной операции был привлечен 361 человек и 45 единиц техники, в том числе 9 БпЛА и четыре кинолога со служебными собаками.

Как рассказывал "Телеграф", во Львове мужчина толкнул мальчика, который призывал почтить память павших защитников. Позже мужчина извинился перед мальчиком за свое поведение (прерывая минуту молчания). Он объяснил свой поступок тем, что очень спешил в туалет.