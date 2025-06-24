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"Котик Зеров": эта могила на Лукьяновском кладбище скрывает драму целой эпохи

Автор
Катерина Шполянская
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Символическое захоронение Николая Зерова
Символическое захоронение Николая Зерова. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эта могила стала символом не только личной драмы семьи, но и целой эпохи, оборвавшей судьбы тысяч украинских интеллектуалов

На Лукьяновском кладбище в Киеве среди многих памятников есть одна особая могила с лаконичным надписью "Котик". За этим простым словом скрывается печальная история утраты, которая навсегда изменила жизнь величайшего украинского поэта.

Речь пойдет о Николае Зерова. Он был не только поэтом, но и выдающимся литературоведом, переводчиком античной поэзии, мастером сонетной формы, а также легендарным профессором, на лекции которого приходили даже преподаватели.

Николай Зеров: фигура в истории украинской культуры

Николай Константинович Зеров родился 26 апреля 1890 года в Зинькове Полтавской области. Он происходил из образованной семьи — его отец Константин Ираклиевич был заведующим школой и инспектором народных школ, а мать Мария Яковлевна имела казацкие корни из рода Яресков.

Семья Зеровых

Зеров стал одним из самых ярких представителей литературной группы "неоклассиков" — движения, которое в 1920-х годах отстаивало классические европейские ценности и гуманистические идеалы в украинской литературе. Как профессор Киевского института народного образования он воспитал целую генерацию молодых литераторов. Его переводы античной поэзии, собственные поэтические сборники и литературоведческие исследования оставили глубокий след в украинской культуре.

Личная трагедия великого поэта

Могила принадлежит Константину Зерову — сыну Николая Константиновича Зерова. Мальчика в семье нежно называли Котиком. Костик умер в возрасте всего 10 лет от скарлатины — болезни, которая в то время часто становилась роковой из-за отсутствия эффективного лекарства.

Эта утрата стала сокрушительным ударом для Николая Зерова и его супруги. Смерть единственного сына оставила незаживающую рану в сердце поэта, что не могло не сказаться на его дальнейшей жизни и творчестве.

Трагическая судьба во время репрессий

Однако судьба самого Николая Зерова сложилась еще более драматично. В 1930-х годах, в эпоху сталинского террора, поэт попал под каток репрессий. Его арестовали по сфабрикованным обвинениям в контрреволюционной деятельности. 3 ноября 1937 года Николай Зеров был расстрелян в урочище Сандармох в Карелии вместе со многими представителями украинской интеллигенции. Отцу Зерова сказали, что сын умер от воспаления легких в 1937 году. Жене после войны ответили, что умер в 1942 году. Ни она, ни отец не узнали настоящую дату смерти.

Символика памяти

Парадоксально, но на Лукьяновском кладбище нет могилы самого Николая Зерова — там только похоронена капсула с землей из братской могилы в Сандармосе. Могила его сына Костика стала своеобразным символом семейной трагедии и утраченного будущего.

Эта скромная могила с надписью "Котик" несет в себе двойной смысл. Она больше, чем просто место захоронения ребенка. Это символ разорванной нити поколений, утраченных мечтаний и уничтоженной преемственности украинской культуры. Личная трагедия Николая Зерова, который пережил смерть единственного сына, а впоследствии сам стал жертвой политических репрессий, отражает судьбу целого поколения украинской интеллигенции.

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