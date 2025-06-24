"Держит язык в ср*ке россиян": Ломаченко захейтили из-за реакции на удар по лицею в Одесской области

Один пользователь даже создал мем, в котором высмеял молчаливую позицию боксера по поводу войны в Украине и защиту УПЦ МП

После российского ракетного удара по лицею в Белгород-Днестровском 24 июня, в результате которого погибли люди, боксер Василий Ломаченко опубликовал в соцсетях эмоциональный пост. В нем спортсмен назвал этот день "трагическим", вспомнил выпускников и выразил соболезнования погибшим, но ни разу не упомянул, кто именно совершил обстрел.

Как сообщает "Телеграф", это вызвало волну критики в соцсетях. Пользователи массово обвинили спортсмена в лицемерии, трусости и сотрудничестве с российской пропагандой.

"Просто чтобы вы понимали: существуют какие-то ракеты, которые сами изготавливаются, потом сами поднимаются в воздух, сами наводятся на украинские школы и сами цинично обстреливают украинские города. Очень плохие ракеты. Ракеты-агрессоры. Ракеты-террористы. Слезы и горечь", — иронизирует одна из пользователей.

Украинский волонтер Сергей Стерненко также отреагировал, отметив, что Ломаченко "все еще держит свой язык в ср*ке россиян" и не решился прямо указать, какая страна нанесла ракетный удар.

Комментаторы также не удержались от эмоций. Некоторые говорят: "Не хочет оскорблять православную ракету".

Как реагируют украинцы на пост Ломаченко об обстреле Белгород-Днестровского

Один украинец даже создал мем, в котором высмеял молчаливую позицию Ломаченко по поводу войны в Украине и защиту УПЦ МП.

Как реагируют украинцы на пост Ломаченко об обстреле Белгород-Днестровского

Гнев соцсетей не ограничился только иронией. В комментариях звучит немало резких и оскорбительных оценок.

"Боже, какой трус, еще и глупый";

"Вот все же знают, что оно недалеко. Так что лучше бы не писал уже ничего. Настолько это отвратительно и низменно";

"Это слово — "цинично" — кажется, из лексикона сотрудников МИД РФ. Вот почему всех этих упорных не депортировать на московию?";

"Васю по голове били сколько лет, что же вы хотите от инвалида умственного труда";

"Эх, Вася, никогда ты не станешь Василем".

Как реагируют украинцы на пост Ломаченко об обстреле Белгород-Днестровского

Как реагируют украинцы на пост Ломаченко об обстреле Белгород-Днестровского

В целом, реакция украинского общества демонстрирует глубокое разочарование позицией спортсмена Василия Ломаченко, неоднократно избегавшего четких оценок войны и агрессии России против Украины. Его последнее сообщение лишь усилило это чувство.

Ранее "Телеграф" сообщал, что чемпион мира по боксу в легком весе по версиям IBF и IBO Ломаченко поделился совместным снимком с митрополитом УПЦ МП Лонгином (Михаилом Жаром). Накануне полиция Черновицкой области начала расследование в отношении детского дома, который занимается митрополитом.